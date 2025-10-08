TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn kèm triều cường gây ngập nặng, giao thông tê liệt

Chiều tối 8/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trùng thời điểm giờ tan tầm cùng mực nước triều cường dâng cao, đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại khu vực đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, ngay sau khi cơn mưa bắt đầu, đúng giờ đỉnh triều cường, nước triều bắt đầu dâng lên rất nhanh, tràn lên mặt đường, có nơi ngập gần nửa mét.

Hầu hết các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt xe máy chết máy giữa dòng nước, người dân phải dắt bộ trong làn nước đen, có trường hợp người dẫn xe máy bị ngã do sóng nước tạo ra từ các xe ôtô di chuyển nhanh trên đường, gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Mưa lớn vào đúng giờ tan tầm khiến giao thông tại nhiều khu vực trung tâm rối loạn. Trên tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, hàng nghìn phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp trong mưa.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn dưới ga metro Tân Cảng ngập sâu, xe máy chết máy hàng loạt, ô tô di chuyển từng chút. Ở hướng ngược lại, dòng xe từ cầu Sài Gòn về trung tâm cũng ken đặc, nhiều người mệt mỏi giữa mưa và khói xe.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.

Kết hợp triều cường Rằm tháng 8 âm lịch dâng cao, có nơi vượt mức báo động 3, mực nước trên sông Sài Gòn ngày 8/10 đạt 1,60 m, khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập úng.

Dự báo trong tuần tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa lớn, người dân cần đề phòng dông, lốc và ngập sâu tại các vùng ven sông, kênh rạch.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, cống kiểm soát triều; chủ động chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và lực lượng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy bố trí máy bơm di động tại các điểm ngập úng để xử lý kịp thời.

Các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, thoát nước đô thị cũng được yêu cầu vận hành hiệu quả hệ thống cống, trạm bơm, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn kết hợp triều cường được xem là nguyên nhân chính gây ngập nặng và kẹt xe nghiêm trọng trong đợt này.

Trong khi chờ các dự án kiểm soát ngập hoàn thiện, người dân chủ động theo dõi bản tin thời tiết, hạn chế lưu thông tại các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn. /.

