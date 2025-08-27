Trí tuệ nhân tạo: Liên hợp quốc thành lập hội đồng cố vấn về AI

Ngày 26/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết thành lập một cơ quan cố vấn về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp các quốc gia đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.



Các quốc gia thành viên bày tỏ quan ngại tốc độ phát triển nhanh chóng của một công cụ có thể làm thay đổi mang tính cách mạng, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều nguy cơ đe dọa đến các lĩnh vực khác nhau. Do đó, các quốc gia thành viên đã nhất trí thành lập trong tháng 9 một ban cố vấn cấp chuyên gia, gồm các nhà khoa học nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các chính phủ về AI.



Trong nghị quyết mới được thông qua, Đại hội đồng đã thành lập cơ quan có tên gọi “Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI.” Theo đó, hội đồng này sẽ công bố các báo cáo đánh giá khoa học dựa trên bằng chứng, tổng hợp và phân tích những nghiên cứu hiện có liên quan đến cơ hội, rủi ro và tác động của AI. Cơ quan này sẽ có 40 thành viên - nhân sự cụ thể đang được tìm kiếm, với nhiệm kỳ kéo dài 3 năm.



Nghị quyết cũng dự trù việc tổ chức một đối thoại toàn cầu thường niên giữa các chính phủ và các bên liên quan khác về quản trị AI. Các bên sẽ thảo luận về hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, các bài học rút ra, cũng như bàn về quản trị AI để hỗ trợ thế giới đạt được các Mục tiêu phát triển toàn cầu của Liên hợp quốc, bên cạnh những mục tiêu khác.



Phiên đối thoại đầu tiên sẽ được tổ chức tại Geneva vào năm tới, trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh thế giới về AI./.

Hội nghị về AI, An ninh và Đạo đức của Liên hợp quốc Hội nghị sẽ được tổ chức hằng năm như một sự kiện quan trọng quy tụ cộng đồng ngoại giao cũng như các chuyên gia từ quân đội, công nghiệp, học viện, tổ chức xã hội và phòng thí nghiệm nghiên cứu.