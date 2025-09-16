Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế thương mại, thúc đẩy quan hệ ổn định

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã kêu gọi Mỹ "cùng đi về một hướng" và nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh.

Phát biểu trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại và kinh tế song phương tại Tây Ban Nha, ông Hà Lập Phong cũng cho rằng phía Mỹ cần có hành động cụ thể để cùng bảo vệ những thành quả đạt được từ các cuộc đàm phán đồng thời liên tục tạo môi trường thuận lợi cho sự ổn định của quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Cùng ngày, nhận định về vòng đàm phán đang diễn ra, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết giới chức nước này và Mỹ đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề quan trọng.

Phát biểu với báo giới sau ngày đàm phán thứ hai tại Madrid, ông Lý Thành Cương nhấn mạnh hai bên đều nhận thức đầy đủ rằng quan hệ kinh tế-thương mại ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước đồng thời có tác động lớn đến sự ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu.

Diễn ra từ ngày 14-17/9, vòng đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi ngày 15/9.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung liên quan đến hoạt động của nền tảng TikTok tại Mỹ.

Theo ông Bessent, thỏa thuận khung này hướng tới việc chuyển TikTok sang quyền sở hữu do phía Mỹ kiểm soát, song chi tiết cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trong cuộc điện đàm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tới./.

