Trung Quốc lo ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ “sốc” trước vụ không kích của Israel nhằm vào một bệnh viện ở Dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo.

Ông lên án việc dân thường, nhân viên y tế và báo chí tiếp tục trở thành nạn nhân, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và khôi phục dòng viện trợ nhân đạo.

Các hãng tin Reuters, AP và Al Jazeera đều tưởng niệm cộng tác viên của mình đã thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Theo các tổ chức giám sát, Gaza là một trong những cuộc xung đột gây thương vong nặng nề nhất cho báo giới, với khoảng 200 phóng viên và nhân viên truyền thông thiệt mạng trong gần 2 năm qua.

Cùng ngày, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo viện trợ vào Gaza vẫn quá ít, chỉ khoảng 100 xe tải/ngày - mức được ví như “muối bỏ bể” so với nhu cầu của 2,1 triệu người.

Liên hợp quốc đã tuyên bố nạn đói ở Gaza từ ngày 22/8, với khoảng 500.000 người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, nạn đói là khi 20% hộ gia đình phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, hơn 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính và tỷ lệ tử vong vượt ngưỡng tối thiểu 2/10.000 người mỗi ngày./.

Các bên trung gian xúc tiến đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza Qatar đã đưa ra một loạt ý tưởng mới, bổ sung vào khuôn khổ ngừng bắn tại Gaza hiện có, với hy vọng rằng Israel sẽ chấp nhận đề xuất này.