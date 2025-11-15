Trường Đại học Ngoại thương nhận bằng khen, thư ghi nhận của 15 đại sứ quán

Trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập diễn ra hôm nay, 15/11, Trường Đại học Ngoại thương đã vinh dự nhận bằng khen/thư ghi nhận của 15 đại sứ quán và 3 tổ chức cùng nhiều các cơ sở giáo dục đại học quốc tế cho những đóng góp trong hợp tác giáo dục, giao lưu học thuật và phát triển nguồn nhân lực quốc tế.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Ngoại thương trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Là 1 trong những trường đại học đầu tiên đào tạo tiếng Nhật ở Việt nam, trong suốt nhiều năm qua, Trường Đại học Ngoại thương đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác sâu sắc với gần 100 các trường đại học cùng gần 50 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Bà Carmen Cano De Lasala - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam trao Thư ghi nhận và chúc mừng tới Trường Đại học Ngoại thương. Những nỗ lực của nhà trường trong những năm gần đây để xây dựng nền móng vững chắc cho việc giảng dạy và phát triển tiếng Tây Ban Nha cùng văn hóa và kinh doanh quốc tế, đã góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên hai nước và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Chia sẻ tại chương trình kỷ niệm, bà Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết trường đặt mục tiêu trở thành đại học đẳng cấp thế giới. Việc hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài giúp sinh viên Ngoại thương có cơ hội trao đổi học thuật quốc tế.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo các khách mời trong và ngoài nước và hàng nghìn sinh viên các thế hệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Hương cho hay sau 65 năm phát triển và trưởng thành, từ năm 1960, khi chỉ là một lớp Ngoại thương với 42 người, nằm trong Khoa Quan hệ quốc tế, trường Kinh tế tài chính do Bộ Ngoại giao quản lý, hiện Đại học Ngoại thương tự hào là trường có chất lượng đầu vào cao nhất cả nước, với hệ sinh thái giáo dục quốc tế mở, năng động và sáng tạo, chất lượng đào tạo được xã hội ghi nhận và đánh giá cao, là nơi sinh viên được nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng.

Là một trong những trường đầu tiên thí điểm tự chủ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trường đã có những lúc gặp không ít khó khăn và cũng đã phải trả giá không ít, nhưng trường đã vượt qua chính mình để hoà hợp, cùng dấn thân cho những thử thách mới.

Cũng theo bà Hương, niềm tự hào nhất của Trường Đại học Ngoại Thương, làm nên uy tín và thương hiệu của Nhà trường, là các thế hệ sinh viên với bản sắc riêng, sẵn sàng đối diện mọi khó khăn trong tâm thế không gì là không thể. “Giá trị chúng tôi chú trọng là bản lĩnh tìm ra cơ hội trong khó khăn, bản lĩnh trong chinh phục các mục tiêu của cuộc đời. Với phương châm ‘khác biệt để dẫn đầu’, các thế hệ sinh viên của Ngoại Thương đã có những chặng đường phát triển bền bỉ và sáng tạo, luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh ngay cả khi được đặt vào điều kiện khó khăn nhất, từng bước trưởng thành và đạt được những thành tựu đáng tự hào trong cuộc sống và trong sự nghiệp,” bà Hương nói.

Chương trình kỷ niệm đã quy tụ các thế hệ giảng viên, sinh viên nhà trường ở trong và ngoài nước. Chương trình ngày hội diễn ra cả ngày với nhiều hoạt động sôi động như không gian ảnh tư liệu và các ấn phẩm khoa học tiêu biểu; không gian Ký ức lớp học Ngoại thương xưa, trải nghiệm ẩm thực Ngoại thương xưa và nay; khu vực Alumni garden - không gian giao lưu, kết nối của doanh nhân, doanh nghiệp, cựu sinh viên; sân khấu văn nghệ ngẫu hứng…/.

