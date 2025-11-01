Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Phiên bế mạc với tầm nhìn cho kỷ nguyên AI

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 đã tiến hành phiên bế mạc ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju (Đông Nam Hàn Quốc).

Chủ đề của phiên họp là “Tầm nhìn châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai,” tập trung thảo luận các vấn đề lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm: phát triển công nghệ AI và những thay đổi về cơ cấu dân số do tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, những thách thức chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phiên họp diễn ra theo hình thức trao đổi ý kiến tự do, nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ giữa các nhà lãnh đạo APEC mà không bị ràng buộc bởi thủ tục hình thức.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung giới thiệu sáng kiến mang tên “Xã hội dựa trên AI cho tất cả mọi người,” với mục tiêu hướng tới một xã hội AI toàn cầu, nơi mọi người đều có cơ hội hưởng lợi bình đẳng từ tiến bộ công nghệ.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc đang đẩy mạnh chuyển đổi AI cấp quốc gia, mở rộng hạ tầng kỹ thuật số, và cải cách quy định nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp toàn cầu đổi mới sáng tạo.

Ông cũng nhấn mạnh già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp là những thách thức mang tính hệ thống, ảnh hưởng sâu rộng đến tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Ông kêu gọi các thành viên APEC cùng xây dựng khuôn khổ hợp tác chung để ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề nhân khẩu học.

Hội nghị dự kiến thông qua “Tuyên bố Gyeongju,” tổng kết kết quả thảo luận năm nay, cùng hai văn kiện riêng về AI và thách thức nhân khẩu học.

Kết thúc hội nghị, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chuyển giao quyền Chủ tịch APEC cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quốc gia đăng cai hội nghị APEC vào năm tới./.

