Tỷ giá ngày 15/9: Đồng USD ổn định, nhân dân tệ giảm nhẹ

Tỷ giá đồng USD ổn định, nhân dân tệ giảm nhẹ tại các ngân hàng thương mại trong sáng 15/9 do ảnh hưởng từ các biến động trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Kiểm tiền nhân dân tệ (phải) và USD (trái) tại ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tỷ giá ngày 15/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD ổn định trong khi tỷ giá với đồng nhân dân tệ tại các ngân hàng giảm nhẹ.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết mức 25.216 VND/USD, không đổi so với sáng 12/9.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 15/9 là 26.477 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.955 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.006-26.426 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 30 sáng 15/9, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.196-26.476 VND/USD (mua vào-bán ra), đứng yên so với sáng 12/9.

Tại BIDV, giá USD mua vào giảm 5 đồng, đưa tỷ giá USD xuống mức 26.210-26.476 VND/USD (mua vào-bán ra).

Với đồng nhân dân tệ, Vietcombank và BIDV cùng điều chỉnh giảm so với sáng 12/9.

Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá nhân dân tệ là 3.646-3.762 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 6 đồng chiều bán ra.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ là 3.661-3.747 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng chiều mua vào và giảm 4 đồng chiều bán ra./.

