Tỷ giá ngày 18/11: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng trở lại

Tỷ giá ngày 18/11 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại quay đầu tăng nhẹ; trong khi tỷ giá nhân dân tệ (NDT) vẫn theo xu hướng giảm nhẹ.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.132 VND/USD, tăng 12 đồng so với sáng 17/11.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.388 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.875 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) giảm nhẹ, hiện ở mức 23.914-26.326 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, vào lúc 9h sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD là 26.168-26.388 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 12 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua.

Đối với đồng nhân dân tệ, cả Vietcombank niêm yết ở mức 3.652-3.769 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 2 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

BIDV niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 3.662-3.758 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 3 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán ra./.

