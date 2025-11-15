Đồng USD mạnh lên khi thị trường chờ các dữ liệu của kinh tế Mỹ

Đồng USD đã mạnh lên so với đồng euro và gần như đi ngang so với đồng yen trong phiên 14/11, khi thị trường chờ các dữ liệu kinh tế Mỹ và các nhà giao dịch cân nhắc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không.

Chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, phiên này tăng 0,07% lên 99,31. Tính chung cả tuần, chỉ số này giảm 0,2%.

Cặp euro/USD đã kết thúc phiên này với mức giảm 0,12% xuống 1,1617 USD đổi 1 euro. Dù vậy, cặp này vẫn khép lại tuần giao dịch với mức tăng 0,51% khi nhu cầu rủi ro xấu đi trong bối cảnh suy đoán ngày càng tăng rằng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, việc cặp tiền này đóng cửa trên mức 1,16 USD đổi 1 euro vẫn tạo tiền đề cho một đợt tăng giá tiếp theo.

So với đồng yen Nhật, đồng USD đã suy yếu 0,02% xuống 154,52 yen đổi 1 USD nhưng vẫn đạt được mức tăng 0,7% tính theo tuần. Đồng yen vẫn đang chịu áp lực khi chính phủ mới do bà Sanae Takaichi lãnh đạo báo hiệu sẽ có cách tiếp cận chính sách tài khóa mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, lập trường thận trọng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đối với việc thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đè nặng lên đồng tiền này.

Một loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ bắt đầu được công bố từ tuần tới. Trong giai đoạn vừa qua, tâm lý rủi ro trên thị trường đã bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về định giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao cùng những bất ổn xung quanh chính sách của Fed.

Nhiều quan chức Fed đã bày tỏ sự thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ thêm, viện dẫn lo ngại về lạm phát và việc thiếu dữ liệu quan trọng về thị trường việc làm. Điều này cho thấy Fed có thể sẽ không cam kết thực hiện một loạt các đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025.

Thị trường hiện chỉ đặt cược Fed có 41% khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 tới.

Ông Lou Brien, chiến lược gia tại công ty môi giới đầu tư DRW Trading, cho hay thị trường có phần rối loạn vì thiếu dữ liệu và nhà đầu tư phản ứng với các phát biểu từ giới chức Fed. Theo ông, việc công bố các số liệu kinh tế Mỹ có khả năng làm tăng biến động thị trường, vốn đã giảm trong những tuần gần đây khi thiếu dữ liệu.

Các chiến lược gia ngoại hối của ngân hàng đầu tư Bank of America (BofA) lưu ý rằng biến động cũng đã giảm khi biến động chênh lệch lãi suất đạt mức thấp mới. Diễn biến này xảy ra khi một số ngân hàng trung ương, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đang tiến gần đến cuối chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của họ.

Hiện tại, BofA dự kiến biến động chênh lệch lãi suất và tác động của chúng lên lên thị trường ngoại hối sẽ tăng khi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế, chưa kể đến những bất ổn đáng kể xung quanh định hướng lãi suất của BoJ. Môi trường này có thể làm giảm sức hấp dẫn của các khoản đầu tư bằng đồng yen, giúp đồng USD tăng giá và duy trì áp lực mua đáng kể đối với cặp USD/JPY trong những tuần tới./.

