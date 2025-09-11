UAE cấm các công ty quốc phòng Israel tham dự triển lãm Dubai

Tờ Jerusalem Post của Israel ngày 11/9 đưa tin, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước đó một ngày đã gửi thông báo chặn các công ty quốc phòng Israel tham gia một triển lãm an ninh lớn tại Dubai, động thái mà các quan chức Israel coi là phản ứng trực tiếp trước vụ nước này tấn công lãnh đạo Hamas ở Doha vừa qua.

Thông báo được gửi tới Bộ Quốc phòng Israel và đồng thời đến các lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng của nước này.

Về mặt chính thức, UAE viện dẫn “các quan ngại an ninh,” nhưng giới chức quốc phòng Israel cho rằng biện pháp này nhằm thể hiện sự phản đối đối với chiến dịch quân sự ở Qatar.

Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow) vốn là một sự kiện hàng đầu về quốc phòng và hàng không, nơi các công ty Israel thường xuyên tham dự trong những năm gần đây.

Việc bị loại bỏ năm nay là một bước lùi cho ngành công nghiệp quốc phòng Israel, vốn đang tìm cách mở rộng chỗ đứng tại Vùng Vịnh.

Trước đó, ngày 9/9, Israel đã không kích vào tòa nhà là nơi họp bàn của ban lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar.

Phản ứng với động thái này, Ngoại trưởng UAE, ông Abdullah bin Zayed, đã lên án gay gắt vụ không kích của Israel, gọi đây là hành động “phản trắc” và “hèn hạ” vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Qatar./.

