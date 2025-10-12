Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều cơn gió ngược như đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, đạt được những kết quả kinh tế-xã hội đáng khích lệ.
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân/năm ước đạt 6,3%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 5.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 45%; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh ước đạt 74,8 tuổi, trong đó số năm sống khỏe là 67 năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 95%; 99% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; 60% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn./.