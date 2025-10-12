Multimedia

Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều cơn gió ngược như đại dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng và chính sách thuế đối ứng của Mỹ...

Giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều cơn gió ngược như đại dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, đạt được những kết quả kinh tế-xã hội đáng khích lệ.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân/năm ước đạt 6,3%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 5.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 45%; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh ước đạt 74,8 tuổi, trong đó số năm sống khỏe là 67 năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 95%; 99% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; 60% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn./.

