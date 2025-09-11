Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Chăm trong kỷ nguyên mới thế nào?

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới,” Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/10, tại Khu vực Quảng trường 16 tháng 4, phường Phan Rang và phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành, Ngày hội sẽ có sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố bao gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc Chăm; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Chăm; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm địa phương; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm hoặc làm gốm) của dân tộc Chăm;

Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian của dân tộc Chăm; thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng; trưng bày ảnh “Đồng bào dân tộc Chăm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước;” trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam;” Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch”…

Sản phẩm gốm Bàu Trúc của các nghệ nhân người Chăm tại Bình Thuận. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Việc tổ chức Ngày hội nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó, Ngày hội cũng là dịp để tăng cường, phát huy thế mạnh đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Chăm nói riêng tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội phải thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm, đảm bảo tính quần chúng, phong phú về loại hình, sáng tạo, đa dạng, độc đáo về nội dung...

Các chương trình, các hoạt động của Ngày hội mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với yếu tố tiến bộ của thời đại; đồng thời có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Chăm trong bối cảnh hiện nay./.

