Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu trong ứng dụng cao nhất châu Á-TBD

Theo Báo cáo của Sensortower và Gamigion Analysis, nền kinh tế ứng dụng được dự báo sẽ đạt quy mô 750 tỷ USD vào năm 2030 trên toàn cầu. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu đà tăng trưởng này, trở thành trung tâm tăng trưởng lớn và năng động nhất thế giới về doanh thu và lượt tải ứng dụng di động.

Đà bứt phá mạnh mẽ được thúc đẩy bởi mức tăng gấp 4 lần lượt tải ứng dụng trong 5 năm qua, đặc biệt nhờ sự vươn lên của các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Theo dữ liệu từ AppMagic, Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với mức tăng 65% doanh thu từ mảng game và ứng dụng, ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Cũng theo báo cáo Google Play & Android 2024 Impact and Contributions for Vietnam, năm 2024, các game và ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đã đạt hơn 6 tỷ lượt tải xuống với 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế.

Điều này đồng nghĩa với gần 12.000 lượt tải các ứng dụng Việt được ghi nhận mỗi phút. Hệ sinh thái Google Play đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế xuất khẩu số Việt Nam.

Thông qua nền tảng này, các nhà phát triển trong nước đã mang về hơn 2 nghìn tỷ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế, đồng thời tạo ra khoảng 490.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp và các ngành liên quan, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất thiết bị (OEM).

Tại sự kiện Google Apps Summit 2025 diễn ra mới đây, ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho biết: "Việt Nam không chỉ là một “thị trường mới nổi” mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng mà các nhà phát triển trong nước đạt được đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam."

Ông Marc Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam. (Ảnh: Google Việt Nam)

Tại sự kiện, các chuyên gia của Google cũng đã tiết lộ 10 bí quyết hàng đầu giúp các nhà phát triển đạt được thành công trong lĩnh vực ứng dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một trong những chủ đề nổi bật nhất là đẩy mạnh ứng dụng AI, khi 90% các nhà phát triển game toàn cầu hiện đã tích hợp AI vào quy trình làm việc.. Những nhà phát triển sử dụng công cụ AI tạo sinh như Gemini API và Google AI Studio cho các công việc phụ trợ ví dụ như rà soát mã nguồn hay kiểm tra tài nguyên, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho các tác vụ phức tạp khác; đơn cử như nền tảng học tập trực tuyến Entri tại Ấn Độ đã tiết kiệm đến 40% thời gian thông qua ứng dụng AI cho các tác vụ này.

Google cũng hướng dẫn cách các nhà phát triển cá nhân hóa trải nghiệm trò chơi với AI tạo sinh, sử dụng các giải pháp như Vertex AI để tạo nội dung một cách linh động và cập nhật theo thời gian thực.

Một trong những chủ đề quan trọng khác được Google nhấn mạnh là mở rộng doanh thu và phát triển lượng người dùng. Các nhà phát triển được khuyến nghị đảm bảo nguồn doanh thu bằng cách kết hợp hình thức mua hàng trong ứng dụng (In-App Purchase – IAP) và quảng cáo trong ứng dụng (In-App Advertising - IAA).

(Ảnh: Google Việt Nam+)

Google cũng gợi ý các nhà phát triển thử nghiệm các kênh mới như YouTube Playables - tính năng cho phép hàng triệu người dùng chơi trực tiếp phiên bản web của trò chơi ngay trên YouTube mà không cần tải xuống. Đồng thời, các nhà phát triển có thể tận dụng các chương trình đào tạo tăng tốc và khóa học chuyên môn để nâng cao năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như thiết kế trò chơi và mở rộng quy mô toàn cầu.

Những bí quyết còn lại khuyến khích các nhà phát triển tiếp tục tập trung nâng cao ứng dụng và chất lượng quảng cáo, đồng thời đầu tư vào việc phát triển ý tưởng sáng tạo nguyên bản nhằm phát huy tối đa giá trị từ người dùng một cách bền vững./.

Google chính thức đặt văn phòng tại Việt Nam, hoạt động từ tháng 4/2025 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Google Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2025 để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia.