Ủy ban Quy tắc xuất xứ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mới đây đã tổ chức cuộc họp có sự góp mặt của đại diện Việt Nam là Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tham gia trực tuyến từ Hà Nội và cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham dự trực tiếp.

Tại sự kiện, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có bài phát biểu về việc Việt Nam hoàn thành thông báo quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ WTO. Theo đó, Việt Nam đã gửi Thông báo về quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ WTO (tài liệu G/RO/N/291) vào tháng 3/2025, trên cơ sở áp dụng mẫu biểu mới được đề xuất bởi Chủ tịch Ủy ban Quy tắc xuất xứ WTO.

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Việt Nam tại Geneva để thực hiện thủ tục thông báo và với Cục Hải quan (Bộ Tài chính) trong quá trình hoàn thiện thông báo, đồng thời rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật tại Thông báo được thể hiện đầy đủ và chính xác.

Với khung pháp lý tương đối toàn diện, Việt Nam đã hoàn thành việc áp dụng mẫu biểu mới một cách thuận lợi. Là một trong những thành viên WTO đầu tiên thực hiện thông báo có chất lượng, Việt Nam khuyến khích các thành viên khác cùng thực hiện nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống nhất trong khuôn khổ WTO.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh đây là công cụ quan trọng để nâng cao tính minh bạch, cung cấp nguồn tham khảo tin cậy trong trường hợp phát sinh tranh chấp quốc tế về xuất xứ hàng hóa, đồng thời góp phần ngăn chặn gian lận xuất xứ và thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Hiện Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do và trở thành một trong những nền kinh tế có mức độ hội nhập sâu rộng.

Trên cơ sở đó, Việt Nam có ý kiến về phạm vi thông báo, bao gồm cả quy tắc xuất xứ ưu đãi trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và quy tắc xuất xứ không ưu đãi trong khuôn khổ WTO nhằm phòng chống gian lận xuất xứ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quy tắc Xuất xứ tại Geneva, đoàn Việt Nam cũng có bài phát biểu về việc áp dụng quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thành viên WTO.

Phiên họp cho thấy sự đóng góp của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố vị thế và quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các thành viên WTO.

Với sự tham gia chủ động của Việt Nam, các thành viên WTO ghi nhận tích cực về việc Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trong khuôn khổ WTO, thúc đẩy thương mại công bằng và hiệu quả.

Cục Xuất nhập khẩu khẳng định sẵn sàng phối hợp với các đối tác trong việc xử lý thách thức liên quan đến thực thi quy tắc xuất xứ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bài phát biểu của bà Trịnh Thị Thu Hiền tại phiên họp không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam là một thành viên tích cực, trách nhiệm, mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy một hệ thống thương mại toàn cầu minh bạch, bền vững và nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa.

Sự đóng góp của đoàn Việt Nam lần này thể hiện việc đẩy mạnh tham gia, phát huy tiếng nói của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế đa phương, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước theo mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

Việt Nam chính thức phê chuẩn Hiệp định Trợ cấp Nghề cá của WTO Tại Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng WTO, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đã thay mặt Nhà nước nộp văn kiện phê chuẩn.