Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Nga

Ngày 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Nga đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước đã được xây dựng và vun đắp trong 75 năm qua.

Cảm ơn sự quan tâm của phía Nga đối với cộng đồng người Việt tại Nga, Chủ tịch nước đề nghị Duma Quốc gia, Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ song phương; đồng thời mong muốn phía Nga tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch Việt Nam sang thăm nước Nga tươi đẹp, thông qua việc miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô, trong đó có Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay, Chủ tịch nước khẳng định nếu không có Cách mạng tháng 10, không có chiến thắng phátxít và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa đó của Liên Xô cho công cuộc kháng chiến và tái thiết đất nước thì không có Việt Nam ngày nay; Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga.

Chủ tịch nước cũng chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia trong xây dựng pháp luật, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của Nga.

Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy triển khai những thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin (tháng 5/2025) và giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Putin ngày 3/9/2025 vừa qua, cũng như đôn đốc, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa quan hệ Việt Nam-Nga lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin chuyển lời cảm ơn và lời thăm hỏi tới Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; khẳng định Quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo các cơ quan của Nga, các đảng phái chính trị Nga luôn thống nhất cao ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mong muốn không ngừng củng cố tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì lợi ích của hai dân tộc.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện và các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật, qua đó đưa hợp tác nghị viện song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Ông khẳng định Duma Quốc gia Nga sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao, nhất là giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Putin về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí và giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh và kinh nghiệm hợp tác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đã chuyển tới Chủ tịch nước Lương Cường lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Putin.

Trong trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và địa phương; thúc đẩy triển khai biện pháp, dự án hợp tác cụ thể trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao và du lịch và tin tưởng với nỗ lực của cả hai phía, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tìm ra các cơ chế, giải pháp hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc, vượt qua khó khăn, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin thống nhất tăng cường trao đổi lập trường và phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông, đặc biệt về giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.