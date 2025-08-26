Việt Nam-Ukraine tìm cơ hội mới trong hợp tác thương mại

Ngày 26/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã tiếp và làm việc với ngài Oleksandr Gaman, Đại sứ Ukraine tại Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến hợp tác kinh tế-thương mại song phương cũng như thảo luận nhiều biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, doanh nghiệp Việt Nam và Ukraine đã không ngừng tìm kiếm các cửa ngõ giao thương mới, qua đó dần khôi phục lại đà tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Trong giai đoạn 2025-2026 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng kỳ vọng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ukraine sẽ phục hồi mạnh mẽ. Hai nước sẽ tăng cường giao thương qua các đường trung chuyển EU, đồng thời tìm kiếm các ngành kinh tế có tiềm năng hợp tác cao trong bối cảnh tái thiết.

Việc sử dụng nguồn lao động và doanh nghiệp người Việt tại Ukraine sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ truyền thống.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại song phương, Thứ trưởng đề nghị hai bên cần phối hợp tổ chức chương trình kết nối giao thương trực tuyến và thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới, tập trung vào trao đổi thông tin thị trường, hội nghị - diễn đàn kết nối doanh nghiệp, tham gia hội chợ quốc tế, quảng bá thương hiệu quốc gia, cũng như tổ chức đoàn doanh nghiệp Ukraine sang Việt Nam khảo sát môi trường đầu tư.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng chuyển lời mời cộng đồng doanh nghiệp Ukraine tham dự chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 và các năm tiếp theo, qua đó mở rộng kênh tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và cơ hội đầu tư.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các lĩnh vực tiềm năng như thương mại - logistics, nông nghiệp - chế biến, công nghệ thông tin - dịch vụ số và các dự án phục hồi, tái thiết hạ tầng.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đại sứ Oleksandr Gaman cho biết Ukraine được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trung tâm công nghệ thông tin mạnh, qua đó phía Ukraine trân trọng mời Việt Nam mở rộng hợp tác trong phát triển phần mềm, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, đồng thời khuyến khích tăng cường tương tác doanh nghiệp–doanh nghiệp và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản trị số như chính phủ điện tử, thương mại điện tử và hệ thống mua sắm công minh bạch.

Liên quan đến việc nối lại hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật tiến hành trao đổi, rà soát, nghiên cứu tính khả thi việc tổ chức Khóa họp lần thứ 16 trong thời gian tới và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo số liệu Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2024 đạt 542 triệu USD, tăng 110,1%; trong đó, xuất khẩu đạt 67,8 triệu USD, tăng 76,3%;nhập khẩu đạt 474,6 triệu USD, tăng 116%.

Trong 7 tháng năm 2025, trao đổi hàng hóa giữa hai bên đạt gần 200 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ukraine đạt hơn 52 triệu USD, tăng 50% với các mặt hàng tăng trưởng mạnh gồm hạt điều, rau quả, dệt may, chất dẻo. Nhập khẩu từ Ukraine về Việt Nam đạt gần 148 triệu USD, giảm 36%.

Đến hết tháng 6 năm 2025, Ukraine hiện có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 30,61 triệu USD, đứng thứ 70/151 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Ukraine đã bắt đầu sản xuất và kinh doanh có hiệu quả trở lại tại địa bàn./.

