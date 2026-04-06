Vietcombank triển khai tính năng Click to Pay cho chủ thẻ Visa

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).

Đây là bước tiến quan trọng của Vietcombank trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến và tăng cường bảo mật cho khách hàng.

Thanh toán trực tuyến nhanh chóng chỉ với vài "cú nhấp chuột"

Click to Pay là giải pháp thanh toán trực tuyến dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu của EMVCo. Với tính năng này, chủ thẻ Vietcombank Visa có thể hoàn tất giao dịch mua sắm tại các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến có biểu tượng Click to Pay trên toàn thế giới mà không cần phải nhập thủ công thông tin thẻ (như số thẻ, ngày hết hạn) cho mỗi lần giao dịch.

Người dùng chỉ cần truy cập danh sách thẻ đã lưu thông qua số điện thoại đã đăng ký và xác thực qua mã OTP (cho lần đầu sử dụng), giúp rút ngắn đáng kể thời gian thanh toán và giảm thiểu rủi ro sai sót cũng như lộ lọt thông tin so với cách thức nhập thông tin thẻ thông thường từng lần tại từng đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến khác nhau.

Bảo mật vượt trội với công nghệ mã hóa Tokenization

An toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu của Vietcombank. Tính năng Click to Pay sử dụng Dịch vụ Mã khóa thông tin thẻ của Visa (Visa Token Service - VTS), thay thế thông tin thẻ nhạy cảm bằng các mã định danh kỹ thuật số (token). Công nghệ này giúp bảo vệ thông tin khách hàng không bị đánh cắp trong quá trình giao dịch, đồng thời hỗ trợ tăng tỷ lệ phê duyệt giao dịch trực tuyến và giảm thiểu gian lận.

Ngân hàng cũng mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng thông qua việc tích hợp quản lý tính năng Click to Pay ngay trên ứng dụng VCB Digibank như các thẻ Visa phát hành mới qua VCB Digibank sẽ được mặc định cung cấp tính năng Click to Pay ngay sau khi thẻ được kích hoạt thành công; đối với các chủ thẻ hiện hữu, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký sử dụng hoặc hủy cài đặt tính năng Click to Pay cho từng thẻ cụ thể trên ứng dụng VCB Digibank.

Việc ra mắt Click to Pay nằm trong chiến lược chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Vietcombank. Với sự đồng hành từ Visa, Vietcombank dự kiến sẽ triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ tháng 05/2026 nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm phương thức thanh toán mới này.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại, an toàn và cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nền kinh tế số kết nối chặt chẽ./.

