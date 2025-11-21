Vietnam Expo HCMC 2025: Kết nối doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 23 (Vietnam Expo HCMC 2025) sẽ diễn ra từ ngày 4-6/12 tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Giải pháp cho cuộc sống hiện đại.”

Sự kiện được tổ chức bởi công ty VINEXAD, cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA), Hội Kiến trúc sư Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA).

Trải qua hơn hai thập kỷ tổ chức, Vietnam Expo HCMC đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế uy tín hàng đầu Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường, tăng cường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Tiếp nối thành công của các kỳ trước, Vietnam Expo HCMC 2025 quy tụ hơn 1.000 gian hàng của 800 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức xúc tiến thương mại đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách thương mại và công chúng.

Đặc biệt, khách tham quan đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ mang đến nguồn cơ hội giao thương xuất khẩu phong phú cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giúp quảng bá sản phẩm và thương hiệu Việt đến cộng đồng doanh nghiệp, đối tác quốc tế và người tiêu dùng trong nước.

Vietnam Expo HCMC 2025 tập trung vào 4 nhóm ngành hàng trọng điểm phản ánh xu hướng phát triển bền vững và đổi mới của nền kinh tế: Thực phẩm & Tiêu dùng thông minh; Thiết bị điện-điện tử gia dụng; Trang trí nhà, vườn và cảnh quan; Thiết bị & Dụng cụ DIY. Bốn lĩnh vực này không chỉ thể hiện sức sáng tạo và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt, mà còn là cơ hội để mở rộng hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Song song với hoạt động trưng bày, Ban Tổ chức triển khai chương trình kết nối giao thương (B2B) chuyên sâu, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp buyer, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác chiến lược từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình kết nối buyer quốc tế không chỉ góp phần thúc đẩy hiệu quả xuất khẩu và xúc tiến đầu tư, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cao hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Với định hướng trở thành “nền tảng kết nối doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới,” Vietnam Expo HCMC 2025 không chỉ là sự kiện thương mại đơn thuần, mà còn là bệ phóng giúp doanh nghiệp Việt hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

Việt Nam gây ấn tượng tại Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025 Kể từ khi thành lập, DSA đã gây quỹ hơn 70 triệu korun cho các hoạt động từ thiện, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và giao lưu văn hóa quốc tế.