Vụ 49 người nhập viện sau khi ăn bánh miễn phí: Sự cố về an toàn thực phẩm

Đội ngũ y, bác sỹ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tích cực chăm sóc bệnh nhân vừa nhập viện. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/4, bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết liên quan đến vụ 49 người ăn bánh mỳ, bánh bao miễn phí phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã vào cuộc và bước đầu nhận định đây là sự cố về an toàn thực phẩm.

Sáng 3/4, Sở Y tế tỉnh Bình Dương nhận thông tin 49 người trong Đoàn Lân sư rồng tại Lễ hội Ông Bổn (thành phố Thuận An) nhập viện.

Sở đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An khẩn trương tập trung xử lý, tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho người bệnh.

Sở yêu cầu Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm điều tra vụ việc, xét nghiệm mẫu thức ăn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 6 người được xuất viện; 43 người sức khỏe đã ổn định, sinh hiệu ổn, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Các triệu chứng đau bụng, buồn ói, tiêu chảy... đã giảm rất nhiều.

"Qua điều tra ban đầu và tình hình thực tế, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Bình Dương nhận định đây là một sự cố về an toàn thực phẩm. Hiện ngành y tế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai mọi giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn," bác sỹ Huỳnh Minh Chín cho biết.

Trước đó, khoảng 4-5 giờ ngày 3/4, sau khi ăn bánh mỳ, bánh bao của người dân phát, nhiều người trong đoàn múa lân có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt...; được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để kiểm tra sức khỏe.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, có 49 ca nhập viện với triệu chứng ban đầu là ói, đau bụng, tiêu chảy... Đa số trường hợp đều xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mỳ, bánh bao phát miễn phí từ 1-2 giờ./.

