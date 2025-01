Vụ sai phạm tại NXB Giáo dục: Xem xét mục đích thực hiện hành vi của bị cáo

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Tòng Văn Tâm, Vũ Minh Chiến, Đỗ Văn Đức và Đinh Xuân Duy để điều tra về tội cướp tài sản.