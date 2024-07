Vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Truy tìm lái xe liên quan làm 4 mẹ con tử vong

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang truy tìm tài xế Đ.V.L, người đã điều khiển xe biển kiểm soát 88C-288.xx trong vụ tai nạn làm 4 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TTXVN phát)

Chiều 16/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, về vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại ngã tư giao cắt giữa tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng (thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan công an đã xác định có 4 mẹ con trong một gia đình tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ôtô tải 88H-288.xx đã va chạm với xe tải 29C-597xx chạy cùng chiều khiến chiếc xe này lao vào thành cầu. Đúng lúc này, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29B1-087.xx do một người phụ nữ điều khiển chở 3 cháu nhỏ từ khoảng từ 10-15 tuổi đang di chuyển trên cầu nên đã bị xe tải nhỏ ép vào lan can thành cầu. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy và 4 người ngồi trên xe bị kẹp vào lan can dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H. (sinh năm 1991, trú tại Hoài Đức); N.T.K.O. (sinh năm 2011), N.T.T.M. (sinh năm 2013) và N.T.S. (sinh năm 2015).

Cơ quan Công an xác định, ông L.V.N. (sinh năm 1966, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) là người điều khiển ôtô tải biển số 29C-597xx bị thương.

Tài xế điều khiển xe biển kiểm soát 88C-288.xx là Đ.V.L. (sinh năm 1986, trú tại Cao Bằng), sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức đang truy tìm tài xế L.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Hoài Đức phối hợp với đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ./.

Hiện trường vụ tai nạn tại Hoài Đức, 3 người tử vong do bị ép sát vào thành cầu Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/7 tại khu vực trước cụm công nghiệp Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khiến 3 người tử vong.