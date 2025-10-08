WTO dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt 2,7% trong năm nay

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong báo cáo mới nhất công bố ngày 7/10 đã dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đạt mức 2,7% trong năm nay và 2,6% trong năm tới.

Trong năm nay, WTO đã phải nhiều lần điều chỉnh dự báo tăng trưởng thương mại và kinh tế, điều rất hiếm khi xảy ra, do những bất ổn khó lường từ các chính sách thuế quan liên tục thay đổi của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã triển khai nhiều đợt tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và làm xáo trộn các chuỗi cung ứng cũng như hoạt động đầu tư toàn cầu.

Theo Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, nhìn chung các quốc gia đã có những phản ứng thận trọng trước những thay đổi thuế quan của Mỹ.

Điều này kết hợp với tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực AI và việc tăng cường giao thương giữa các quốc gia còn lại trên thế giới, nhất là giữa các nền kinh tế mới nổi, đã giúp giảm bớt những khó khăn thương mại trong năm 2025.

Tuy nhiên, những gián đoạn hiện nay trong hệ thống thương mại toàn cầu sẽ buộc các quốc gia phải tái định hình thương mại và cùng nhau tạo dựng nền tảng vững chắc hơn mới có thể mang lại thịnh vượng cho người dân trên toàn thế giới.

Bà Okonjo-Iweala cho rằng hệ thống thương mại thế giới đang cho thấy khả năng phục hồi, với hệ thống đa phương dựa trên luật lệ mang lại sự ổn định nhất định trong bối cảnh bất ổn thương mại.

Với năm 2025, WTO đã nâng dự báo tăng trưởng khối lượng thương mại toàn cầu lên 2,4%, từ mức 0,9% đưa ra hồi tháng 8/2025, chủ yếu nhờ việc đẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ trước khi tăng thuế và tăng trưởng thương mại hàng hóa liên quan đến AI như chất bán dẫn và thiết bị viễn thông.

Con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,8% đạt được vào năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2026 lại được dự báo ảm đạm hơn và chỉ đạt 0,5%, giảm mạnh so với mức dự báo 1,8% trước đó, do những tác động có độ trễ từ thuế quan của Mỹ.

Các quyết định về thuế quan của ông Trump đã gây ra những biến động các thị trường tài chính và sự bất ổn trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Vào ngày 7/8, ông Trump đã áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia, khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sỹ, Brazil và Ấn Độ phải nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn, trong khi Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận ấn định mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Bà Okonjo-Iweala nói các biện pháp thuế quan đang gây áp lực lên thương mại, mặc dù việc hoãn nhiều đợt tăng thuế từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2025 đã đẩy lùi tác động sang cuối năm nay, và đặc biệt là sang năm sau.

Theo báo cáo của WTO, trong nửa đầu năm 2025, khối lượng thương mại hàng hóa thế giới, được tính bằng mức trung bình xuất khẩu và nhập khẩu, đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch thương mại tăng 6%, so với mức tăng trưởng 2% của năm 2024./.

Kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ giảm tốc mạnh Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm tốc xuống còn 2,2% trong cả năm 2025 và 2026, thấp hơn so với mức tăng trưởng 2,9% của năm 2024.