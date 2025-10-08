WTO: Tăng trưởng thương mại toàn cầu 2025 khả quan nhờ AI và nhập khẩu Mỹ

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/10 cho biết tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm nay đã có được sự hỗ trợ từ các mặt hàng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng gia tăng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố các mức thuế quan.

Cụ thể, trong báo cáo mới nhất của mình, WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay lên 2,4%, cao hơn đáng kể so với dự báo 0,9% đưa ra hồi tháng Tám.

Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2026 lại được dự báo ảm đạm hơn do các rào cản thuế quan của Mỹ bắt đầu phát huy tác dụng và chỉ đạt 0,5%, giảm nhiều so với mức dự báo 1,8% trước đó.

Về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, WTO dự báo có thể đạt mức tăng 2,7% trong năm nay và 2,6% trong năm sau.

Trong năm nay, WTO đã phải nhiều lần điều chỉnh dự báo tăng trưởng thương mại và kinh tế, điều rất hiếm khi xảy ra, do những bất ổn khó lường từ các chính sách thuế quan liên tục thay đổi của Chính quyền Tổng thống Trump.

Kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng Một năm nay, Tổng thống Trump đã triển khai nhiều đợt tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và làm xáo trộn các chuỗi cung ứng cũng như hoạt động đầu tư toàn cầu.

Theo lời của Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, nhìn chung các quốc gia đã có những phản ứng thận trọng trước những thay đổi thuế quan của Mỹ.

Điều này kết hợp với tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực AI và việc tăng cường giao thương giữa các quốc gia còn lại trên thế giới, nhất là giữa các nền kinh tế mới nổi, đã giúp giảm bớt những khó khăn thương mại trong năm 2025.

Tuy nhiên, những gián đoạn hiện nay trong hệ thống thương mại toàn cầu sẽ là lời nhắc nhở cho các quốc gia về việc phải tái định hình thương mại và cùng nhau tạo dựng nền tảng vững chắc hơn mới có thể mang lại thịnh vượng cho người dân trên toàn thế giới./.

