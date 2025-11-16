Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực trẻ

Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ “góp ý với Đảng” mà còn “hành động theo tinh thần của Đảng,” để từng nhận thức trở thành hành động thiết thực, từng ý tưởng trở thành động lực thúc đẩy đổi mới.

Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Hoài Đảm và Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Xuân Minh Trí đều khẳng định dự thảo văn kiện đã tổng kết thực tiễn sinh động của đất nước trong thời kỳ đổi mới, mở ra khát vọng mạnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Việc hợp nhất ba báo cáo: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế-xã hội và Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng là bước đột phá, thể hiện tư duy hệ thống, toàn diện và hiện đại của Đảng trong hoạch định đường lối phát triển quốc gia.

Phát triển năng lực số và tư duy sáng tạo của thanh niên

Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Hoài Đảm đặc biệt quan tâm đến những nội dung của văn kiện liên quan đến thanh niên và lực lượng lao động trẻ. Dự thảo chưa dành một phần riêng biệt cho nội dung này.

Những chủ trương, định hướng về giáo dục, nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo có bao hàm yếu tố thanh niên nhưng mới dừng ở phạm vi khái quát.

Theo anh Nguyễn Hoài Đảm, thanh niên chiếm hơn 1/3 dân số và gần một nửa lực lượng lao động. Nếu không xác định rõ vai trò, vị trí và có chính sách đặc thù đối với thanh niên, có thể bỏ lỡ nguồn lực sáng tạo lớn nhất của quốc gia. Thanh niên là những người nhanh nhạy với công nghệ, sẵn sàng đổi mới, dấn thân trong khởi nghiệp, trong nghiên cứu khoa học, trong sáng tạo nghệ thuật...

Vì vậy, dự thảo văn kiện Đại hội XIV cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới bằng một nội dung riêng, một thông điệp rõ ràng. Đó là “Phát huy thanh niên là lực lượng xung kích trong đổi mới sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lao động trẻ là động lực phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.”

Để chính sách về thanh niên đi vào thực chất, anh Nguyễn Hoài Đảm cho rằng cần có những chỉ tiêu cụ thể, có thể đo lường được như tỷ lệ thanh niên được đào tạo kỹ năng số, tỷ lệ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch lãnh đạo hay tỷ lệ lao động trẻ trong các ngành mũi nhọn, công nghệ cao. Khi những con số này được thể hiện trong văn kiện sẽ trở thành cam kết chính trị, là động lực tinh thần cho thế hệ trẻ phấn đấu và cống hiến.

Từ thực tiễn công tác chuyên môn và hoạt động Đoàn, anh Nguyễn Hoài Đảm chia sẻ đoàn viên thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam ý thức rất rõ vai trò của truyền thông trong công tác thanh niên. Truyền thông không chỉ là phương tiện chuyển tải thông tin, mà là sức mạnh định hướng tư tưởng, bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng và lan tỏa giá trị tốt đẹp. Vì vậy, cần coi truyền thông là một trụ cột trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam thời đại số.

Đó có thể là “Chiến lược truyền thông quốc gia về thanh niên Việt Nam” nhằm tạo diễn đàn để thế hệ trẻ được bày tỏ tiếng nói, chia sẻ khát vọng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc.

Với ý nghĩa đó, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đề xuất xây dựng “Chương trình quốc gia về phát triển năng lực số và tư duy sáng tạo cho thanh niên Việt Nam.”

Chương trình không chỉ đào tạo kỹ năng, mà còn bồi dưỡng tinh thần dấn thân, năng lực đổi mới, trách nhiệm công dân số và bản lĩnh văn hóa của thanh niên Việt Nam.

Chính sách đặc thù để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ trong doanh nghiệp nhà nước

Quan tâm đến nội dung phát triển nguồn lực con người, đặc biệt là thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Xuân Minh Trí mong muốn dự thảo văn kiện bổ sung thông điệp rõ ràng: “Thanh niên là nguồn lực đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và cần được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.”

Để phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Xuân Minh Trí đề nghị Dự thảo văn kiện xây dựng chiến lược có trọng tâm, dài hạn cho phát triển nguồn nhân lực trẻ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo anh Phạm Xuân Minh Trí trong kỷ nguyên của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng có khả năng tiếp thu tri thức mới nhanh, làm chủ công nghệ hiện đại, thích ứng linh hoạt với môi trường lao động thay đổi liên tục và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, những lĩnh vực phức tạp mà nền kinh tế đặt ra.

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng xanh và các mô hình kinh tế mới đang rút ngắn đáng kể thời gian chuyển giao và làm chủ tri thức, giúp người trẻ có thể nhanh chóng tiếp nhận công nghệ hiện đại, đóng góp trực tiếp vào năng suất, chất lượng tăng trưởng. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để thanh niên Việt Nam trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu mang tính đột phá, anh Phạm Xuân Minh Trí cho rằng thanh niên cần được xác định là lực lượng trung tâm trong thực hiện 4 chuyển đổi lớn mà Dự thảo nêu: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.

Sự kết hợp giữa tri thức, tinh thần sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh và ý chí cống hiến của thanh niên là yếu tố quyết định để các chuyển đổi này đi vào thực chất, tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế.

Để phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên, anh Phạm Xuân Minh Trí đề nghị Dự thảo văn kiện xây dựng chiến lược có trọng tâm, dài hạn cho phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Chiến lược này cần chú trọng các yếu tố như đào tạo chuyên sâu về công nghệ lõi, khuyến khích thanh niên tham gia các dự án lớn, dự án khó của quốc gia; tạo hành lang chính sách để người trẻ mạnh dạn đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; xây dựng cơ chế đánh giá, sử dụng nhân lực theo hướng đề cao năng lực thực tiễn, hiệu quả công việc, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ.

Đặc biệt, nước ta cần có chính sách đặc thù để phát triển đội ngũ cán bộ trẻ trong doanh nghiệp nhà nước - lực lượng đang trực tiếp giữ vai trò then chốt trong nhiều hạ tầng chiến lược của đất nước.

Anh Phạm Minh Trí đề xuất dự thảo nhấn mạnh yêu cầu giao nhiệm vụ đột phá cho lực lượng thanh niên. Thực tiễn trong nước và quốc tế đều cho thấy những thay đổi, những xu hướng, phương thức lao động mới tạo nên thay đổi đột phát về khoa học-công nghệ, của nền kinh tế thường được dẫn dắt bởi lực lượng thanh niên. Mạnh dạn giao nhiệm vụ lớn cho người trẻ không chỉ khai thác hiệu quả nguồn lực mà còn là cơ chế tạo động lực, khơi dậy khát vọng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ. Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận và củng cố nền tảng phát triển lâu dài của đất nước.

Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thanh niên là một trong những điểm tựa quan trọng trong quá trình bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành điện.

Những năm gần đây, Tập đoàn đã chủ động triển khai nhiều chương trình mang tính nền tảng như xây dựng lưới điện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo phụ tải và điều độ hệ thống, số hóa dữ liệu thiết bị, tự động hóa trạm biến áp không người trực...

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, trực tiếp triển khai từ khâu thiết kế, lập trình, vận hành đến tối ưu hóa hệ thống.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới của Đại hội XIV và khát vọng vươn lên của dân tộc, tuổi trẻ Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẵn sàng nhận trọng trách, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc./.

