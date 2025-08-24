Xử lý tình trạng hàng rong 'bao vây' chợ đêm Sơn Trà sau phản ánh của TTXVN

Sáng 24/8, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) đã có văn bản phản hồi thông tin TTXVN về xử lý hàng rong, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” khu chợ đêm du lịch trên địa bàn phường.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải cho biết hiện Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp nhịp nhàng và đảm bảo các lực lượng có mặt thường xuyên bám sát khu vực đến 24 giờ hằng đêm, đến nay cơ bản đã đi vào ổn định.

Trong thời gian tới, ngoài duy trì công tác ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, an ninh trật tự và an toàn giao thông, địa phương sẽ tăng cường hơn nữa việc xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tại khu vực chợ đêm Sơn Trà.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/7/2025 về việc ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong, lang thang xin ăn biến tướng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buôn bán chèo kéo khách trên địa bàn phường An Hải năm 2025.

Ủy ban Nhân dân phường giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng lịch huy động lực lượng ra quân xử lý trật tự đô thị hàng ngày; trong đó riêng khu vực chợ đêm Sơn Trà là trọng điểm ra quân thường xuyên hàng đêm đến 22h.

Tuy nhiên, sau thời gian ra quân, Ủy ban Nhân dân phường nhận định các đối tượng lại thực hiện các hành vi trái quy định để kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, chèo kéo khách… Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp tục Ban hành Công văn số 412/UBND-TTSNC ngày 15/8/2025 về việc xử lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại chợ đêm, đường dẫn cầu Rồng.

Phường tổ chức bố trí lực lượng nhiều ca ra quân đồng loạt, phối hợp với Công an phường, Dân quân tự vệ tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán tại tại khu vực chợ đêm sớm đi vào ổn định.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân phường An Hải, chợ đêm Sơn Trà mới triển khai hoạt động tại địa điểm mới từ ngày 1/8/2025, công tác sắp xếp, bố trí chưa ổn định nhưng đã thu hút lượng khách du lịch, người dân tham gia đông đúc. Các đối tượng lợi dụng chở hàng rong, xe đẩy bán nước mía ùa vào trước cổng chợ, chèo kéo khách du lịch, gây phản cảm và mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, ngày 22/8, TTXVN đã có bài viết phản ánh tình hình an ninh trật tự quanh khu vực chợ đêm Sơn Trà bất ổn, nhiều hàng rong, buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” du khách tới tham quan chợ.

Tại các tuyến đường xung quanh chợ đêm xuất hiện nhiều điểm giữ xe tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi giữ xe. Trước cổng chợ đêm có nhiều xe bán hàng rong ngang nhiên đậu đỗ buôn bán, xả rác bừa bãi.

Sau khi TTXVN phản ánh, Bí thư Đảng ủy phường An Hải Phùng Phú Phong đã kiểm tra thực tế tại chợ đêm Sơn Trà, chỉ đạo phải có phương án xử lý triệt để và dứt khoát, nhất là với các trường hợp bán hàng bát nháo, vi phạm nhiều lần./.

Đà Nẵng: Hàng rong bao vây chợ đêm du lịch khiến du khách ngao ngán Nhiều du khách phản ánh tình hình an ninh trật tự quanh khu vực chợ đêm Sơn Trà bất ổn, nhiều hàng rong, buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” du khách tới tham quan chợ.