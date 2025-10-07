Yêu cầu khắc phục nhanh sự cố đập thủy điện Bắc Khê 1 và hạn chế vỡ thêm

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đang có mặt ở hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Sau khi tiếp cận hiện trường vào chiều tối 10/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: "Chúng tôi đang yêu cầu cơ quan chủ quản và chính quyền địa phương khắc phục nhanh chóng và hạn chế vỡ thêm. Đồng thời, hạn chế tối đa nước từ thượng lưu chảy xuống hạ lưu, tiếp tục quan sát và di dời dân cư nếu nguy cơ cao hơn."

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận nỗ lực, sự chủ động ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn trong việc ứng phó với sự cố này.

Nhờ bám sát tình hình, kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm nên chính quyền và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ dân cư ở vùng hạ du đập thủy điện đến nơi an toàn từ trước thời điểm đập bị vỡ, do đó đã đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện mực nước trong hồ đang chủ yếu chảy tràn qua đập, lượng nước thoát ra từ vị trí đập vỡ không lớn. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực đập thủy điện để có phương án ứng phó kịp thời, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

“Ngay khi thời tiết thuận lợi, giao thông lưu thông trở lại, các lực lượng chuyên môn tiếp cận vị trí đập vỡ để nghiên cứu các giải pháp khắc phục sự cố, hạn chế nước chảy xuống vùng hạ du,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý hiện nay nước trong hồ còn tương đối lớn và đang tiếp tục chảy xuống vùng hạ du nên trước mắt cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Do đó, đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát toàn bộ các hồ, đập thủy điện nhỏ trên địa bàn, cập nhật bản đồ, hồ sơ thiết kế, sơ đồ kỹ thuật của từng công trình để khi xảy ra sự cố có thể xử lý nhanh nhất sự cố.

Qua sự cố vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn, các tỉnh khác trong cả nước cũng rà soát lại các hồ, đập thủy điện trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố từ sớm; đồng thời, xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa lũ, sự cố bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Thất Khê lúc hơn 20 giờ cùng ngày, nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Việc tiếp cận hiện trường vị trí đập thủy điện bị vỡ gặp rất nhiều khó khăn, phải di chuyển bằng thuyền, ca nô từ xã Thất Khê vào khá xa, trong điều kiện nước ngập sâu, trời tối.

Tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Tân Tiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi lên tới 1,5-2m. Cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đang xuyên đêm hỗ trợ nhân dân vùng lũ, đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ địa phương, lực lượng của Quân khu 1 đã có mặt tại hiện trường để tìm cách khắc phục, xử lý sự cố vỡ đập thủy điện.

Theo thông tin mới nhất từ Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận, đến tối 7/10, đoàn đã đến hiện trường vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Hiện nước về còn lớn, chảy qua tràn và chỗ đập bị vỡ. Nhân dân dưới vùng hạ du đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nguyên nhân theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Sự cố gây ảnh hưởng đến 03 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 03 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu, trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu (Bắc Khê 07 hộ: 25 nhân khẩu; Hợp Lực 10 hộ: 40 nhân khẩu; Nà Soong 06 hộ: 36 nhân khẩu).

Hiện nay, nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều 7/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Cục trưởng Cục An toàn môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương Phạm Tuấn Anh cho biết vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại Nhà máy Thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn, xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Do thời tiết trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Hiện tại không có thiệt hại về người nhưng nhà máy bị ngập nước, 1 máy tu đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Về công tác triển khai xử lý sau sự cố, theo ông Phạm Tuấn Anh, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhà máy cũng đã liên hệ bên Điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.Hiện Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo Bộ Công Thương, công trình thủy điện Bắc Khê 1 có các thông số chính như sau: Dung tích hồ chứa: 4,8 triệu m3; Đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn là tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m. Chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; Công suất lắp máy: 2,4 MW.

Chủ đập là Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.Công trình đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Khê tại Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 đã bị vỡ một đoạn dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/s, dẫn đến bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước đập thủy điện. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người./.

