Vị trí đập bị vỡ tại thủy điện Bắc Khê 1 vẫn giữ ổn định, chưa bị xâm lấn

Theo thông tin mới nhất của đoàn công tác Bộ Công Thương tại tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến (xã Kim Đông, huyện Tràng Định cũ), tỉnh Lạng Sơn, đến 19 giờ ngày 7/10, vị trí đập bị vỡ chiều dài 4-5m, sâu 3-4m vẫn giữ được ổn định, chưa bị xâm lấn, đã hết mưa và nước hồ đang rút.

Ông Phạm Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là làm tốt công tác cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Đoàn công tác cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, chỉ đạo chủ đầu tư bố trí ngay lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó sự cố vỡ đập, hạn chế tối đa thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

Trước đó, vào hồi 13h30, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Thiệt hại sơ bộ, nhà máy bị ngập nước, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại. Hiện tại không có thiệt hại về người.

Ảnh hưởng thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu.

Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn./.