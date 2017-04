Lực lượng chữa cháy đang dập tắt những đám lửa âm ỉ dưới lớp thực bì. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 22/4, ông Lý Vĩnh Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vụ cháy rừng tràm Viễn Thông, thuộc ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến làm thiệt hại 34,37ha tràm tái sinh, 2ha rừng tràm nguyên sinh.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân bất cẩn vứt tàn thuốc lá ngoài bìa rừng, gây cháy lan vào khu vực rừng tràm.Vụ cháy rừng tràm Viễn Thông cũ bắt đầu khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21/4. Chi cục Kiểm lâm huyện Tri Tôn đã huy động hơn 600, người gồm các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, lực lượng dân quân của 14 xã trên địa bàn huyện Tri Tôn, cùng phương tiện chữa cháy, phối hợp với nhân dân trên địa bàn xã Tân Tuyến tham gia dập lửa.Đến khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, không cháy lan qua nhà dân và các khu rừng lân cận.Do trời tối, các lực lượng tạm thời ra khỏi rừng nhưng vẫn cử lực lượng thường trực trong đêm tại xã Tân Tuyến đề phòng sự cố.Đến sáng 22/4, công tác chữa cháy được tiếp tục. Các lực lượng kiểm tra các vị trí còn cháy âm ỉ, mang theo cào sắt, can nhựa chứa nước để dập lửa.Khoảng 11giờ 45 ngày 22/4, công tác chữa cháy đã cơ bản kết thúc.Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tổng diện tích rừng bị cháy là 111,67 ha/249 ha, trong đó diện tích tràm tái sinh bị thiệt hại 34,37ha; diện tích rừng tràm nguyên sinh là 2ha, còn lại là thảm cỏ thực vật.Theo bà Nguyễn Thị The, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tuyến, thời điểm xảy ra vụ cháy trời đang nắng gắt và gió thổi mạnh nên ngọn lửa lan rất nhanh. Các lực lượng tại chỗ và nhân dân đã nỗ lực dập lửa, không để ngọn lửa lan tới hơn 130ha diện tích rừng còn lại của rừng tràm Viễn Thông; 250 ha diện tích rừng tràm thuộc Lâm trường Tỉnh đội ở gần đó.Đặc biệt, hai tuyến dân cư Tân Đức (với 119 hộ dân) và tuyến dân cư kênh 10 (với hơn 20 hộ dân) cùng Trạm Y tế xã Tân Tuyến, Văn phòng ấp Tân Đức, trụ sở Hợp tác xã Vinacam Tri Tôn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn được bảo vệ an toàn.Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.