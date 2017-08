Bảng niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn New York ngày 2/8. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 2/8, trong đó chỉ số công nghiệplần đầu tiên giao dịch trên mức 22.000 điểm, ghi dấu mức đóng phiên cao kỷ lục thứ sáu liên tiếp nhờ báo cáo lợi nhuận tích cực từ Apple.Trong khi đó, đồng USD tiếp tục giảm so với đồng euro.Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 22.016,24 điểm, chỉ số S&P 500 nhích nhẹ 0,1% lên 2.477,57 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,1% xuống 6.362,65 điểm.Giá cổ phiếu của Apple đã tăng 4,7% giá trị theo sau báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự kiến, và nêu bật doanh số bán dịch vụ và các sản phẩm điện tử tăng lên.Trên thị trường chứng khoán châu Âu, tại London, chỉ số FTSE 100 hạ 0,2% xuống 7.411,43 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,6% xuống 12.181,48 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris để mất 0,4% xuống 5.107,25 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 3.459,32 điểm.Những báo cáo lợi nhuận gây thất vọng của các “đại gia” ngân hàng như Societe Generale và Commerzbank đã gây áp lực lên các chỉ số của Paris và Frankfurt.Trong khi đó, chỉ số chứng khoán London đi lùi trước lúc công bố quyết định chính sách của Ngân hàng trung ương Anh hôm 3/8.Một số nhà quan sát nhận định các chỉ số chứng khoán sẽ khó có thể tiếp tục đà tăng do giá trị đã quá cao, tuy nhiên một số khác vẫn nhận thấy các chỉ số có khả năng đi lên.Trên thị trường tiền tệ, một euro đổi 1,1855 USD, tăng so với mức 1,1801 USD/euro. Một bảng Anh đổi 1,3225 USD so với mức 1,3206 USD/bảng trước đó./.