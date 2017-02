Ông Mohamed Abdullahi Farmajo. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/2, cựu Thủ tướng Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo đã được bầu làm Tổng thống mới của nước này sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Hassan Sheikh Mohamud thừa nhận thất bại sau vòng 2 cuộc bỏ phiếu.Với động thái này, Somalia đang tiến tới việc thành lập một chính phủ trung ương có đầy đủ chức năng đầu tiên trong 25 năm qua.Phát biểu trước các nghị sỹ sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Farmajo khẳng định: “Đây là chiến thắng cho Somalia và cho người dân Somalia."Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên với 21 ứng cử viên, ông Mohamud nhận được 88 phiếu bầu so với 72 phiếu của ông Farmajo, tuy nhiên tại vòng 2 với 4 ứng cử viên, ông Farmajo đã tạo ra cách biệt lớn so với 3 ứng cử viên còn lại, khiến Tổng thống đương nhiệm từ bỏ ý định tham gia vào vòng bỏ phiếu thứ 3. Ông Farmajo, 55 tuổi, là công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Somalia.Trước đó cùng ngày, cuộc bầu cử Tổng thống Somalia đã phải bước sang vòng 2 sau khi không ứng cử viên nào giành được 219 phiếu, tương đương 2/3 số phiếu ở vòng một. Tại vòng 2, trường hợp không ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu, 2 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ bước vào vòng cuối cùng.Cuộc bầu cử Tổng thống Somalia ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8/2016, nhưng đã bị trì hoãn cho đến tận thời điểm hiện nay. 275 hạ nghị sỹ và 54 thượng nghị sỹ Somalia đã tham gia cuộc bỏ phiếu tại khu vực từng là căn cứ không quân và được lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi bảo vệ nghiêm ngặt do lo ngại nguy cơ phiến quân Al-Shabaab tấn công./.