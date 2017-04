Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Hành khách sẽ dễ dàng mua vé máy bay khi các hãng hàng không có nguồn cung nhiều dải giá vé bay rẻ và hợp lý. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày (từ 29/4-2/5), đến thời điểm này, các hãng hàng không và đường sắt cũng như xe khách đã có kế hoạch tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.Thậm chí, hành khách sẽ có nhiều lựa chọn cho việc đi lại khi các loại hình vận tải vẫn còn nhiều vé với giá cả rẻ và hợp lý trong điều kiện kinh tế hiện nay.Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu khách trên các tuyến trong các ngày 27/4-2/5.Ngoài các tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chạy thêm khoảng 19 mác tàu khách trên các tuyến.Cụ thể, chặng Hà Nội-Thanh Hóa, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Đồng Hới, Hà Nội-Đà Nẵng sẽ chạy thêm 26 đoàn; tuyến Hà Nội-Lào Cai thêm 2 đoàn và Hà Nội-Hải Phòng thêm 2 đoàn. Cao điểm chiều Hà Nội đi tập trung vào các ngày 27-29/4, trong đó cao điểm nhất là ngày 28/4; chiều các tuyến về Hà Nội cao điểm là ngày 1/5 và 2/5.Trong dịp này, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 đôi tàu khu đoạn Sài Gòn-Nha Trang và 4 đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn. Giá vé trong kỳ nghỉ lễ sẽ giảm từ 8% đến 30% so với năm 2016. Các đối tượng áp dụng là trẻ em dưới 10 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên, thương binh, người khuyết tật, học sinh, sinh viên…Đối với các hành khách đi chặng dài hơn 1.000 km nếu mua vé trước kỳ nghỉ lễ 20-30 ngày sẽ được giảm tối thiểu 20% giá vé.Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường hơn 400 lượt xe khách trong hai ngày 28 và 29/4.Cụ thể, tại bến Giáp Bát, đơn vị sẽ tăng cường khoảng 200 lượt xe tập trung vào tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Tại bến Gia Lâm, ngoài các chuyến hàng ngày, sẽ tăng cường 55 lượt chuyến tập trung vào tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh.Tại Mỹ Đình sẽ tăng cường thêm khoảng 155 lượt tuyến tập trung vào các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái.Đề cập về giá vé, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội cho hay, đơn vị chưa nhận được các doanh nghiệp vận tải xin điều chỉnh giá vé trong dịp nghỉ lễ tới. Hiện, giá vé hiện chưa có sự thay đổi so với ngày thường.Đối với hàng không, hành khách sẽ dễ dàng mua vé máy bay khi các hãng hàng không có nguồn cung nhiều dải giá vé bay rẻ và hợp lý để đi đến các điểm du lịch như Hà Nội đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh.Cụ thể, đường bay Hà Nội-Quy Nhơn từ ngày 26/4, giá vé thấp nhất đang bán thuộc về Jetstar Pacific với mức giá một chiều (chưa tính thuế, phí) là 740.000 đồng; Vietjet (từ 1.060.000 - 2.790.000 đồng) và Vietnam Airlines (2,5-3,4 triệu đồng).Đường bay Hà Nội-Phú Quốc, giá vé đang mở bán của Vietnam Airlines có mức từ 1,6 triệu đồng, cao nhất là 4,8 triệu đồng; Jetstar Pacific là 1,5 triệu đồng, giá vé thấp nhất của Vietjet là hơn 1,4 triệu đồng.Trên trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách vẫn có thể mua được giá vé chỉ 890.000 của Jetstar hoặc 799.000 đồng của Vietjet. Vietnam Airlines cũng còn vé ở mức 890.000 đồng, nhưng số lượng còn rất ít. Mức giá ở dải cao hơn còn nhiều là 1,6 triệu đồng.Cũng trong giai đoạn cao điểm từ ngày 27/4-3/5, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên 180.000 ghế, tăng gần 25% so với thường lệ và 15% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch như Đà Nẵng-Nha Trang-Phú Quốc./.