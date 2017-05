Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày (2-3/5), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ra tuyên bố giữ nguyên tỷ lệ lãi suất gần mức 1%, đồng thời đánh đi tín hiệu về khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới khi các số liệu kinh tế được cải thiện.Theo giới phân tích, tuyên bố của Fed không nằm ngoài dự đoán trước đó của các chuyên gia và họ cũng không thay đổi nhận định rằng Fed đang trên đà nâng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Nhà kinh tế Paul Ashworth, thuộc Capital Economics, dự báo đợt nâng lãi suất sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào tháng Sáu.Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 1/2017 đã chạm mức thấp nhất trong vòng ba năm. Đây được xem là sự khởi đầu gây thất vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ông Trump mới lên nắm quyền được 100 ngày.Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong ba tháng đầu năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này chỉ tăng 0,7% do chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ giảm xuống các mức thấp nhất trong nhiều năm. Mặc dù con số trên chỉ thấp hơn chút ít so với mức tăng 0,8% của cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm mạnh so với mức tăng 2,1% ghi nhận được trong quý 4/2016.Trong khi đó, hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Mỹ giảm tốc trong tháng Tư, còn chi tiêu tiêu dùng không thay đổi trong tháng Ba. Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) giảm từ 57,2 (điểm) hồi tháng Ba xuống còn 54,8 trong tháng Tư, mức thấp nhất trong bốn tháng qua.Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn lạc quan dự báo rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong quý 2/2017, nhờ tăng trưởng việc làm và niềm tin tiêu dùng được cải thiện./.