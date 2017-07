Ảnh minh họa.

Liên quan đến nghi vấn phải “lót tay” mới lấy được giấy chứng tử tại Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu (Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu cần khẩn trưởng kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.Trước đó, ngày 25/7, chị Vũ Thanh Hoa đã đăng tải trên Facebook cá nhân về “hành trình” đi xin giấy chứng tử cho người thân tại Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu.Theo chia sẻ này, sáng 19/7, chị Hoa đến trụ sở phường Văn Miếu làm thủ tục xin giấy chứng tử cho bố chị đã mất trước đó một ngày.Tại đây, một cán bộ phường tên Hiếu tiếp nhận và xử lý hồ sơ của chị và hẹn 14 giờ cùng ngày đến lấy giấy chứng tử với lý do “sếp đi họp”.Đúng 14 giờ ngày 19/7, chị quay lại như đã hẹn tuy nhiên vị cán bộ Hiếu vẫn nói lãnh đạo chưa về để ký và chỉ có một người có quyền ký loại giấy này. Chị Hoa ngồi chờ một lúc nhưng vẫn chưa nhận được giấy, do nhà đang có chuyện nên chị Hoa về nhà để lo công việc gia đình.Đến hơn 15 giờ, chị Hoa cùng chị gái quay lại thì thấy cán bộ Hiếu đang ngồi đọc báo và không có mấy thiện chí. Do không kiềm chế được cảm xúc cũng như nhà đang có việc gấp cần giải quyết nhanh nên chị Hoa và người nhà đã có những tranh cãi gay gắt với người này.Cùng lúc đó một người phụ nữ ngồi cùng phòng với cán bộ Hiếu quay sang quát mắng người nhà chị Hoa là “vô văn hóa”, đòi gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài. Người phụ nữ đó là bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu.Liên quan đến vụ việc, ngày 26/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu xác minh làm rõ.Chủ tịch Chung giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Đống Đa kiểm tra, làm rõ thông tin trên đồng thời đề nghị có kiểm điểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 29/7 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.Cùng ngày, bà Vũ Mai Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Miếu cho biết, thông tin về việc phải có “lót tay” để giải quyết nhanh thủ tục hành chính là không chính xác.“Vào ngày hôm đó, chị Hà có đi họp cả hai buổi, nhưng ngay khi về, khoảng hơn 15 giờ, chị Hà đã ký toàn bộ giấy tờ. Thực tế, lúc hai công dân ra phòng một cửa thì mọi hồ sơ đã xong hết, ” bà Khanh nói.Bà Khanh chia sẻ, ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đề nghị cán bộ mời gia đình lên để gặp trực tiếp và ngay chiều hôm đó, bà đã xin lỗi gia đình.Ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Đoàn thanh tra công vụ cho biết, sáng nay, đoàn đã mời một số thành viên của đoàn thanh tra công vụ thành phố đến phường Văn Miếu làm việc.“Chúng tôi sẽ làm việc với lãnh đạo phường, người dân về vụ việc để có những thông tin khách quan nhất về vụ việc. Khi nào có kết quả thanh tra, chúng tôi sẽ thông báo đến nhân dân,” ông Cao nói./.