Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein (giữa). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein ngày 23/1 kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump không giảm các cam kết của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Đề nghị trên được Bộ trưởng Hishammuddin đưa ra tại một diễn đàn quốc tế, gồm các quan chức và học giả quốc phòng cấp cao tổ chức ở Singapore nhằm chuẩn bị cho Đối thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra tại Singapore từ 2-4/6 tới.Theo Bộ trưởng Hishammuddin, Tổng thống Trump "nhiều lần nhấn mạnh khả năng cắt giảm một số cam kết của Mỹ ở nước ngoài," do đó, Malaysia hy vọng tân Tổng thống Mỹ "sẽ xem xét lại điều này, nhất là khi châu Á-Thái Bình Dương quan trọng đối với an ninh và kinh tế của Mỹ."Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hishammuddin còn cho rằng đã đến lúc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần nắm được thách thức này để lấp chỗ trống do các thay đổi chính sách nhất định liên quan đến các cường quốc thế giới."Theo ông, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ, cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy hợp tác quân sự thực chất./.