Thời trang bịt kín được nhiều người sử dụng hữu hiệu mỗi khi phải di chuyển trên đường giữa trời nắng nóng (ảnh chụp ngày 31/7/2017). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn kéo dài đến 12/8. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.Ngày 8/8, nắng nóng đã xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13giờ trưa phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Hòa Bình 37,3 độ C và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ C.Chiều tối và đêm 8/8, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày 9/8 nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-93%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 30-33 độ C.Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm 8/8 có mưa rào và dông vài, ngày 9/8 nắng nóng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-38 độ C.Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ chiều tối và đêm 9/8, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm 8/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 9/8 nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm 8/8 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 9/8 trời nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc 34-37 độ C.Đêm 8 và ngày 9/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C, cao nhất 29-34 độ C./.