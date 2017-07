Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947​-27/7/2017), ngày 23/7, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.Sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9.Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.Tại đây, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh đóng góp của các đồng chí thương, bệnh binh trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã để lại một phần xương máu tại chiến trường.Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp, h​y sinh xương máu của các đồng chí và mong các đồng chí cùng gia đình luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích.Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh tại Trung tâm đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, là tấm gương sáng vượt khó khăn của bệnh tật cho thế hệ trẻ noi theo.Đồng thời động viên, khuyến khích các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế.”Đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương các cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh và những cán bộ tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành những năm qua đã làm tốt công tác chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần thương, bệnh binh cũng như đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, bù đắp một phần những hi sinh của các thương, bệnh binh đã có những cống hiến cho đất nước.Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị thương binh nặng, với số lượng thương binh đông và thương tật nặng nhất, được thành lập vào ngày 3/4/1965.Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh, thành phố trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động.Hiện Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%).Trong đó có 2 thương binh từ thời kháng chiến chống Pháp, 64 thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 30 đồng chí bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước.Trung tâm đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 2, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.Tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh ​- Liệt sỹ, ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc​ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các gia đình các thương binh Nguyễn Thị Sen và Phan Thị Dung, ở phường Hưng Phúc, thành phố Vinh (Nghệ An).Bà Nguyễn Thị Sen là thương binh 4/4, hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ với những cơn đau do vết thương chiến tranh để lại vẫn thường xuyên tái phát.Bà Phan Thị Dung cũng là thương binh 4/4, chồng bà là thương binh nhưng đã mất, hiện bà đang bị bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp nhiều khó khăn.Chia sẻ khó khăn các gia đình đã trải qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định những đóng góp của các liệt sỹ, thương, bệnh binh cho độc lập, tự do của dân tộc là rất lớn, không gì bù đắp được.Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp bằng những hành động thiết thực tiếp tục vận động Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa,', chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, con em các gia đình được chăm lo học hành, tiếp tục mang sức mình đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền 30 triệu đồng tặng thương binh Nguyễn Thị Sen và thể hiện mong muốn cùng với sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, bà sẽ có căn nhà Đại Đoàn kết khang trang, rộng rãi để ổn định cuộc sống.Căn nhà Đại Đoàn kết là tấm lòng của mỗi người Việt Nam trên cả nước tri ân tới những người đã hết lòng cho độc lập, tự do của dân tộc.Mong tại căn nhà Đại Đoàn kết của thương binh Nguyễn Thị Sen, thế hệ trẻ địa phương sẽ tiếp tục được nghe những câu chuyện về truyền thống cách mạng, về cuộc kháng chiến cứu nước hào hùng của dân tộc, từ đó góp phần thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn - ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ./.