Khói bốc lên từ các địa điểm của phiến quân bị không kích ở Maraw. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ các nước phương Tây trong tuần này đã khuyến cáo công dân nước họ không đi du lịch tới gần như toàn bộ miền Nam Philippines trước mối đe dọa tấn công khủng bố và bắt cóc gia tăng do các tay súng Hồi giáo thực hiện.Chính phủ Canada khuyến báo người dân không đến bất kỳ nơi nào ở tỉnh miền Nam Mindanao, ngoại trừ Davao, thành phố lớn nhất tại tỉnh này do mối đe dọa nghiêm trọng về các vụ tấn công khủng bố và bắt cóc tại khu vực.Tiếp đó, Chính phủ Anh cảnh báo các phần tử khủng bố rất có thể sẽ tiến hành tấn công ở bất kỳ nơi nào ở Philippines, kể cả ở thủ đô Manila.London cho rằng mối đe dọa nghiệm trọng nhất là ở miền Nam Philippines và khuyến cáo người dân không đi du lịch tới phần lớn khu vực Mindanao, trong khi ở thành phố Dumaguete và đảo Siquijor gần đó, hai điểm du lịch của Philippines, mối đe dọa này cũng có nguy cơ hiện hữu.Chính phủ Australia cũng ra lời khuyến cáo tương tự.Trước đó, ngày 18/7 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cảnh báo công dân Mỹ không đi du lịch ở Mindanao sau khi có thông tin đáng tin cậy cho biết các phần tử khủng bố cũng có kế hoạch tiến hành các vụ bắt cóc trên các đảo du lịch Palawan, Cebu và Bohol trong năm nay.Mindanao, gồm 20 triệu dân, chiếm gần 1/3 lãnh thổ Philippines.Tại khu vực này, các cuộc xung đột đã diễn ra nhiều thập kỷ qua.Hồi tháng Năm vừa qua, các tay súng cam kết trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã chiếm thành phố Marawiy), thành phố lớn của người Hồi giáo ở miền Nam Philippines.Các lực lượng an ninh Philippines đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này.Các cuộc giao tranh cho đến nay đã làm hơn 600 người thiệt mạng. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao cho đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam nước này./.