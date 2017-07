Pháp sẽ quốc hữu hóa "tạm thời" STX, xưởng đóng tàu chiến lược của nước này chuyên đóng tàu sân bay và tàu chiến sau khi không đạt được thỏa thuận với Italy về vấn đề quyền sở hữu.Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 27/7 cho biết nhà nước không có ý định kiểm soát xưởng do đó, quyết định trên chỉ mang tính tạm thời và Paris cần thời gian để đàm phán trong những điều kiện tốt nhất.Pháp và Italy đã mâu thuẫn về phân chia vốn của STX sau khi Rome từ chối tỷ lệ 50-50 do Paris đề xuất.Bộ trưởng Le Maire cho rằng tỷ lệ trên là hợp lý giúp bảo vệ những lợi ích chiến lược của Pháp và sẽ tiếp tục đàm phán theo hướng này trong thời gian tới. Dự kiến, ông Le Maire sẽ đến Italy vào tuần sau.Quyết định trên của Paris khiến Rome không bằng lòng.Trong một tuyên bố chung, Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Tài chính Italy cho rằng hành động "không tôn trọng thỏa thuận" của Paris là "nghiêm trọng và không thể giải thích được."Hồi tháng Năm vừa qua, tập đoàn đóng tàu nhà nước Fincantieri của Italy đã đề nghị mua 2/3 cổ phần của STX với giá 79,5 triệu euro sau khi xưởng đóng tàu này được rao bán do công ty mẹ ở Hàn Quốc bị phá sản./.