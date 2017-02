Thủ tướng Thái Lan,Đại tướng Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, truyền thông Thái Lan dẫn lời Thủ tướng, Đại tướng Prayut Chan-ocha cho biết nhà chức trách nước này đang truy lùng những đối tượng đăng tải trên mạng Internet những lời đe dọa sát hại ông và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon.Tướng Prayut nói rằng đứng đằng sau âm mưu ám sát này là những phần tử chống hoàng gia Thái Lan đang sống ở nước ngoài.Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Krisana Pattanacharoen cũng nói rằng cảnh sát đang tích cực hợp tác với các cơ quan an ninh trong nước và quốc tế để điều tra về các mối đe dọa này.Ông này không xác nhận một thông tin từ Lục quân Hoàng gia Thái Lan nói rằng một trong các đối tượng tình nghi là chủ một cửa hàng tại một trung tâm mua sắm nổi tiếng.Trong khi đó, cố vấn an ninh của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Panitan Wattanayagorn nói rằng việc xuất hiện các lời đe dọa ám sát những lãnh đạo cấp cao của đất nước là điều rất bất thường và các biện pháp an ninh đang được thắt chặt.Phản ứng về diễn biến này, các nhà lãnh đạo cùa cả hai đảng Pheu Thai và Đảng Dân chủ đều cho rằng các tướng lĩnh cầm quyền quá nhạy cảm với các đe dọa và có thể đây là một thủ đoạn để tăng cường sự trấn áp./.