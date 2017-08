(Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN)

Liên quan đến vụ việc sáng 5/8, anh Nguyễn Trọng Hiếu, công nhân Thủy điện Nậm He trong khi vớt rác tại đập đầu nguồn bị nước cuốn trôi, ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cho biết​ khoảng 11 giờ trưa 7/8, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở hạ nguồn suối Nậm He.Vị trí này cách điểm nạn nhân bị nước cuốn trôi khoảng 1km, thuộc khu vực bản Mường Tùng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo mai táng.Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ sáng 5/8, trong lúc vớt rác ở đầu nguồn Thủy điện Nậm He, thuộc địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, anh Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1981, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), công nhân Thủy điện Nậm He, đã bị nước lũ cuốn trôi.Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm, song không tìm thấy anh Hiếu.Trong đợt mưa lũ diễn ra từ đêm 1/8 đến ngày 5/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 5 trường hợp tử vong do lũ trên các con suối cuốn trôi.Trong đó, huyện Tuần Giáo có 2 trường hợp, huyện Mường Ảng 1 trường hợp, huyện Điện Biên 1 trường hợp, huyện Mường Chà 1 trường hợp. Tất cả các trường hợp này đều do sự chủ quan của nạn nhân khi trực tiếp hoạt động trên sông, suối (vớt củi qua suối, đánh bắt cá, vớt rác...).Đang là mùa mưa lũ, để phòng tránh những tai nạn thương tâm do đuối nước, bị nước lũ cuốn trôi, các địa phương cần tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, thôn, bản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế qua lại, không đi vớt củi, đánh bắt cá tại các sông suối trong khi đang có mưa lũ. Người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ chính mình trước mưa lũ./.