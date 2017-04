Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 1/2017 đã chạm mức thấp nhất trong vòng ba năm.Đây được xem là sự khởi đầu gây thất vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi ông Trump mới lên nắm quyền được 100 ngày.Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong ba tháng đầu năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này chỉ tăng 0,7% do chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ giảm xuống các mức thấp nhất trong nhiều năm.Mặc dù con số trên chỉ thấp hơn chút ít so với mức tăng 0,8% của cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm mạnh so với mức tăng 2,1% ghi nhận được trong quý 4/2016.Mức tăng trưởng nêu trên cũng thấp hơn so với dự báo tăng 1,1% mà các chuyên gia phân tích đưa ra trước đó.Tuy vậy, các chuyên gia phân tích lưu ý rằng trong những năm gần đây, mức tăng trưởng trong quý I đều có xu hướng thấp hơn mức trung bình của các quý khác.Chi tiêu tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 8 năm, chỉ cộng thêm 0,3%, trong đó hoạt động chi tiêu trong lĩnh vực dịch vực ở mức thấp nhất của 4 năm, và lượng đơn đặt hàng hàng hóa bền vững ở mức “đáy” kể từ năm 2011 trong bối cảnh doanh số bán ô tô giảm 0,45%.Chi tiêu vào hàng hóa không lâu bền cũng giảm 2,5%, mức thấp nhất ghi nhận được kể từ năm 2011.Chi tiêu quốc phòng giảm 4%, mức thấp nhất trong gần ba năm, góp phần làm giảm tổng chi tiêu chính phủ khoảng 1,7%, mức thấp nhất tính theo quý trong gần bốn năm.Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết mức tăng trưởng thấp như vậy đồng nghĩa với việc Washington sẽ thông qua những đề xuất về cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định của chính quyền Tổng thống Trump.Tổng thốngTrump, vừa đánh dấu 100 ngày nắm quyền hôm 29/4, lên nắm quyền nhờ thông điệp hồi sinh nền kinh tế quốc gia.Tổng thống Trump cũng có thêm uy tín khi niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng tăng lên, số người có việc làm nhiều hơn và thị trường chứng khoán ghi nhận các mức tăng kỷ lục trong vài tháng gần đây./.