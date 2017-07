Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 12/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành cho kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu đạt 4.011 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,59%-5,2%/năm. Kết quả, lô trái phiếu đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,69%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7).Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia, khối lượng thầu hợp lệ 3.201 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 4,9% - 5,6%/năm. Kết quả đã huy động toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất trúng thầu 4,95%/năm và thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/7).Kế đến, đợt đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có 10 thành viên dự thầu, khối lượng đạt 3.101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu từ 5,35% - 6%/năm. Kết quả, lô trái phiếu huy động 1.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 5,38%/năm, thấp hơn 0,27%/năm so với phiên trước đó (ngày 28/6).Ngoài ra, trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã có 9 thành viên tham dự với khối lượng thầu hợp lệ 3.314 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu từ 6,57% - 7,6%/năm. Kết quả đã huy động được toàn bộ 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 6,65%/năm, thấp hơn 0,45%/năm so phiên trước (ngày 28/6).Theo thống kê từ HNX, tể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 134.944 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu.