Nước sông Thao dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực tại thành phố Yên Bái. (Ảnh; Thế Duyệt/TTXVN)

Tính đến 18 giờ ngày 18/7, mưa lũ tại Yên Bái đã cuốn trôi làm chết 2 người, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới 40 tỷ đồng.Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh nhiều nơi có mưa vừa đến mưa rất to, đã khiến nhiều sông suối đều xuất hiện lũ vừa và lũ lớn, với biên độ lũ từ 1m18 đến trên 4m60. Lúc 16 giờ ngày 18/7 mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống dưới báo động ba 15cm và đang xuống chậm.Mưa lũ trong 3 ngày qua tại Yên Bái đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể đã có 2 người mất tích do nước lũ cuốn trôi là chị Hờ Thị Chi (sinh năm 1982, ở thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) khoảng 14 giờ ngày 17/7 trên đường đi làm, hiện vẫn chưa tìm thấy. Trường hợp thứ 2 là anh Lò Văn Bờ (sinh năm 1978 trú ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ) bị nước cuốn trôi lúc 15 giờ ngày 18/7. Một trường hợp bị thương do sạt taluy ở thôn 6 xã Yên Thành, huyện Yên Bình.Theo ghi nhận của các địa phương đã có 59 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó sập đổ hoàn toàn 2 nhà ở huyện Văn Yên và Văn Chấn, còn lại bị ảnh hưởng sạt taluy và phải di dời khẩn cấp. Hiện khu vực đường Thanh Niên thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nước đã rút, không còn nhà nào bị ngập, công tác vệ sinh đang được tiến hành.Mưa lớn đã gây thiệt hại hàng trăm ha lúa và rau màu tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn. Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương và công trình giao thông trên Quốc lộ 32; đường tỉnh 166 Âu Lâu-Đông An và đường tỉnh 174 Văn Chấn-Trạm Tấu cũng bị mưa lũ gây hư hỏng. Theo ước tính, thiệt hại lên tới 40 tỷ đồng.Dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Do ảnh hưởng của đợt gió Đông Nam phát triển nên từ ngày 18 đến 22/7 nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi lên tới 250 mm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cảnh báo mực nước ở trong tỉnh sẽ ở mức cao, đất đá ngậm nước sẽ tạo ra kết cấu địa chất kém nên cần đề phòng sạt lở đất, đá ta luy./.