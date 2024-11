41 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chiều 26/11, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết trong khoảng 3-6 giờ tới, 41 huyện, thị xã từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao sẽ xảy ra hiện tượng sạt lở đất và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình và từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mỹ Sơn (Nghệ An) 110,8mm; Kỳ Sơn của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 155mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 146,8mm; Xuân Lộc (Thừa Thiên Huế) 381,6mm; lưu vực hồ Hòa Trung (Đà Nẵng) 197,2mm; hồ nước Rôn (Quảng Nam) 141,6mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 73,8mm...

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực từ Nghệ An đến Quãng Ngãi đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thừa Thiên-Huế: Sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 25/11, UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, di dời 43 hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi tạm trú an toàn.

Trong 3-6 giờ tới, dự báo tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy tại khu vực Nghệ An tới Quảng Bình từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế tới Quảng Ngãi từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Với xu thế trên, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc sẽ xảy ra tại nhiều huyện, thị xã, bao gồm: Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương (Nghệ An); Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình); A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế); Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Tiên Phước (Quảng Nam); Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ở cấp 1.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Do vậy, các cơ quan chức năng tại địa phương cần lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó./.