5 sân bay khu vực miền Trung tạm dừng tiếp nhận tàu bay từ chiều 6/11

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), 5 cảng hàng không khu vực miền Trung sẽ tạm đóng cửa, ngừng cung cấp dịch vụ từ chiều 6/11/2025 nhằm đảm bảo an toàn khi bão Kalmaegi đổ bộ.

5 sân bay gồm Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Cảng Hàng không Pleiku (Gia Lai), Cảng Hàng không Tuy Hòa (Đắk Lắk), Cảng Hàng không Chu Lai (Thành phố Đà Nẵng) và Cảng Hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Cùng với việc tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại 5 cảng hàng không nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị quản lý bay và hãng hàng không trong nước điều chỉnh lịch bay, bố trí lại kế hoạch khai thác phù hợp với tình hình thời tiết và diễn biến bão Kalmaegi./.

Có 8 sân bay dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 Các đơn vị trong ngành Hàng không đã lên phương án, có kế hoạch chủ động ứng phó, phòng chống với cơn bão số 13.