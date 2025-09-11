80 năm TTXVN: Dấu ấn tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025), Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Hwang Dae Il đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Seoul về những ấn tượng của ông đối với TTXVN, cũng như quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn.

Theo ông Hwang Dae Il, với mạng lưới hơn 1.000 phóng viên trải khắp cả nước, cùng 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài, TTXVN từ lâu đã khẳng định vị thế là cơ quan báo chí hàng đầu của Việt Nam về quy mô và tầm ảnh hưởng.

TTXVN được xem là địa chỉ tin cậy, nhanh chóng công bố thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời truyền tải kịp thời tình hình đất nước tới công chúng trong và ngoài nước.

Ông đánh giá các ấn phẩm đa dạng của TTXVN đã góp phần cung cấp nguồn tin nhanh chóng, chính xác cho độc giả toàn cầu, trong đó khối lượng tin, ảnh, đồ họa và sản phẩm đa phương tiện hằng ngày đã trở thành nguồn tham khảo quan trọng của nhiều hãng thông tấn quốc tế, trong đó có Yonhap.

Phóng viên Yonhap thường trú tại Hà Nội cũng thường xuyên tham khảo và trích dẫn tin của TTXVN.

Ông Hwang Dae Il, Chủ tịch Yonhap phát biểu. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đề cập đến quá trình hợp tác, ông Hwang Dae Il cho biết Yonhap và TTXVN đã đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc kể từ năm 1992.

Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ được thể hiện qua việc trao đổi tin, ảnh, video, đồ họa cũng như các hoạt động giao lưu nhân sự thường niên ở nhiều cấp.

Trong số 97 hãng thông tấn từ 82 quốc gia có hợp tác với Yonhap, TTXVN được đánh giá là một trong những đối tác gắn bó nhất.

Nổi bật, năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, hai hãng đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh báo chí tại Seoul và Hà Nội.

Gần đây, ngày 12/8, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Hàn Quốc, hai bên đã ký thỏa thuận gia hạn hợp tác, bổ sung thêm điều khoản về dịch vụ tin tiếng Việt của Yonhap-đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ chiến lược giữa hai hãng thông tấn quốc gia.

Chủ tịch Yonhap cũng đánh giá TTXVN là một trong những hãng thông tấn đi đầu ở châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và ông Hwang Dae-il, Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap trao Thoả thuận hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại phiên thảo luận Hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) ở Kuala Lumpur tháng 2/2025, đại diện TTXVN đã giới thiệu chi tiết thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình sản xuất, biên tập và phát hành tin, bao gồm hệ thống CMS, phân tích dữ liệu người dùng, dịch máy, kiểm chứng thông tin và gợi ý từ khóa.

Những nỗ lực này đã giúp TTXVN nâng cao chất lượng nội dung, lấy độc giả làm trung tâm và tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với lãnh đạo Yonhap.

Về vị thế quốc tế của TTXVN, ông Hwang Dae Il khẳng định hãng thông tấn quốc gia Việt Nam nhiều năm qua giữ vai trò thành viên thường trực Hội đồng OANA, thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò tiên phong trong các hoạt động chung.

TTXVN từng đăng cai thành công cuộc họp Hội đồng OANA năm 2019 tại Hà Nội và thường xuyên tham gia trình bày tham luận tại các kỳ họp.

Các giải thưởng uy tín mà TTXVN liên tiếp đạt được, trong đó có Giải thưởng OANA 2017-2018 và giải Nhất tại “Giải thưởng OANA 2024”, được coi là minh chứng cho uy tín và vị thế ngày càng cao của TTXVN trong cộng đồng báo chí quốc tế và khu vực./.

