Agribank đồng hành cùng bà con rốn lũ Huế

Ngày 6/11, Đoàn công tác của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Agribank Chi nhánh Huế đến thăm hỏi, động viên, trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương, đơn vị tại thành phố Huế bị ngập lụt sâu, gây thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, Agribank hỗ trợ 20 xã, phường bị ngập sâu, mỗi địa phương 50 triệu đồng; đồng thời trao tặng 1 tỷ đồng cho các trường học, trung tâm y tế và một số đơn vị bị thiệt hại nặng nhằm góp phần sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác trực tiếp đến thăm và trao quà hỗ trợ tại các xã Quảng Điền, xã Đan Điền, phường Dương Nỗ và Trường Đại học Khoa học Huế – nơi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong các đợt lũ vừa qua.

Tại buổi trao tặng, ông Trần Hữu Trinh, Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung chia sẻ: “Song song với nhiệm vụ kinh doanh, Agribank luôn coi trọng công tác an sinh xã hội và đồng hành cùng chính quyền, người dân vượt qua thiên tai. Chúng tôi mong rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các địa phương và đơn vị sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động giáo dục – y tế.”

Đoàn công tác của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Agribank Chi nhánh Huế đến thăm hỏi, động viên, trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt những ngày mưa lũ, các đoàn công tác của Agribank miền Trung và các chi nhánh trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại các vùng bị ảnh hưởng, trao tận tay những phần quà thiết thực và hỗ trợ tài chính cho các trường học, cơ sở y tế bị ngập sâu.

Ngoài ra, Agribank cũng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của khách hàng và hộ sản xuất để có các chính sách hỗ trợ tín dụng, khoanh nợ, giảm lãi suất… phù hợp, giúp bà con nông dân và doanh nghiệp sớm tái sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Với tổng mức tài trợ an sinh xã hội 2 tỷ đồng, Agribank mong muốn được chung tay cùng thành phố Huế vượt qua khó khăn, hồi phục bền vững, đúng với tinh thần “ngân hàng vì cộng đồng”./.