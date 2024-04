Ấn Độ đặt mục tiêu thu hút 100 tỷ USD vốn FDI hằng năm

Mục tiêu này của Ấn Độ đầy tham vọng so với mức trung bình hàng năm là hơn 70 tỷ USD vốn FDI trong 5 năm tính đến tháng 3/2023, đồng thời là một sự đảo ngược xu hướng sau sự suy giảm của năm 2023.

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn Độ đặt mục tiêu đầy tham vọng là thu hút 100 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng năm, trong bối cảnh quốc gia Nam Á thu hút các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ra bên ngoài Trung Quốc.

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại Nội địa (thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ), mới đây đã bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được mục tiêu trên trong 5 năm tới.

Mục tiêu này đầy tham vọng so với mức trung bình hàng năm là hơn 70 tỷ USD vốn FDI trong 5 năm tính đến tháng 3/2023, đồng thời là một sự đảo ngược xu hướng sau sự suy giảm của năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn ở New Delhi, ông Singh dự đoán rằng con số của năm tài chính hiện tại sẽ “gần hơn” với mục tiêu 100 tỷ USD.

Nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới này đang thu hút các doanh nghiệp muốn phòng ngừa nguy cơ căng thẳng địa chính trị bằng cách mở rộng hơn nữa hoạt động của họ – đôi khi được gọi là chiến lược “Trung Quốc +1.”

Các công ty như Apple Inc. và Samsung Electronics Co. đã đẩy mạnh sản xuất ở Ấn Độ, tận dụng các ưu đãi do chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đưa ra.

Theo ông Singh, Ấn Độ có cơ hội tăng trưởng thị trường chưa từng có trong nhiều lĩnh vực như xe điện, hàng điện tử hoặc hàng tiêu dùng nói chung, nơi mức độ thâm nhập của dân số nước này thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu.

Ông cho biết chính phủ sẽ thực hiện nhiều bước hơn nữa để nới lỏng các quy định về FDI.

Tăng cường tỷ trọng sản xuất trong nền kinh tế Ấn Độ là một trong những cam kết chính được Thủ tướng Modi đưa ra, trong bối cảnh ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử sắp bắt đầu từ ngày 19/4 tới.

Bên cạnh đó, ông Singh cho biết chương trình khuyến khích liên kết sản xuất của chính phủ đã giúp thúc đẩy sản xuất, giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhập khẩu đối với các sản phẩm như viễn thông và linh kiện ôtô.

Ông cho rằng tăng trưởng xuất khẩu được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp mới. Ngoài ra, chính quyền có kế hoạch phê duyệt một số hành lang công nghiệp trong vòng 100 ngày đầu tiên của chính phủ mới./.

