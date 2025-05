ASEAN-GCC và Trung Quốc kiến tạo không gian hợp tác mới

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27/5, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường gắn kết kinh tế vì thịnh vượng chung.”

Các nhà lãnh đạo chia sẻ mối quan hệ và gắn kết bền chặt lâu đời giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc, từ Con đường Tơ lụa cổ đại, tới các tuyến hàng hải sôi động ở Đông Nam Á, đến những hành lang thương mại hiện đại ngày nay.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động ngày càng phức tạp, hội nghị lần này minh chứng cho tầm quan trọng của hợp tác đa phương, thúc đẩy khuôn khổ chiến lược trên cơ sở tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho ASEAN, GCC và Trung Quốc.

Lãnh đạo các nước tin tưởng rằng ASEAN, GCC và Trung Quốc có thể phát huy những thế mạnh của ba nền kinh tế với tổng GDP là 24.870 tỷ USD, dân số khoảng 2,15 tỷ người, có nhiều tính bổ trợ và những tiềm năng hợp tác to lớn, đóng góp cho thịnh vượng và phát triển của từng khu vực mà cả của châu Á và thế giới.

Theo đó, các nước khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư, tài chính, kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng tiếp cận thị trường cho các nước ASEAN, GCC và Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục và phát triển du lịch, đồng thời khởi xướng các sáng kiến mới nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân các khu vực.

Hội nghị Cấp cao Kinh tế ASEAN - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị đã dành thời gian trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực, chia sẻ quan ngại về diễn biến phức tạp tại Dải Gaza, khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình, thành lập Nhà nước Palestine độc lập và giải pháp hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hội nghị cũng khẳng định tầm quan trọng của giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao giá trị đối thoại, hợp tác, cùng xây dựng lòng tin.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh việc 3 động lực kinh tế hàng đầu thế giới là ASEAN, GCC, Trung Quốc cùng trao đổi, tăng cường phối hợp, mở ra cơ hội lịch sử để kiến tạo không gian hợp tác chiến lược mới liên khu vực, vì một tương lai thịnh vượng, bao trùm và bền vững cho tất cả các nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đặt trọng tâm vào hợp tác thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, không chính trị hóa khoa học-công nghệ, đầu tư và phát triển.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tận dụng hiệu quả các khuôn khổ sẵn có như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-GCC, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy kết nối liên khu vực thành một cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên toàn diện, kể cả khả năng xây dựng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-GCC và Trung Quốc.

Các nước cần cùng nhau kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, thị trường mở cửa sâu rộng hơn, chính sách đầu tư minh bạch và ổn định hơn, tạo cơ sở cho các doanh nghiệp 3 bên vươn xa hơn trong các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và luồng đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị dành ưu tiên cao cho các lĩnh vực mang tính chiến lược và đột phá. Với việc ASEAN đang hoàn tất Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là “thời điểm vàng” để cùng xây dựng một không gian số kết nối, an toàn, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN, GCC và Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị đẩy mạnh kết nối lưới điện ASEAN, phát triển và chia sẻ công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, hydro xanh, phát triển hệ thống nông nghiệp và lương thực bền vững, bao gồm nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, chuỗi cung ứng thực phẩm ổn định, bền vững, kể cả ngành công nghiệp thực phẩm Halal.

Khẳng định dòng vốn là mạch sống cho phát triển kinh tế mạnh mẽ, liên tục và bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường kết nối giữa các trung tâm tài chính của ASEAN, GCC và Trung Quốc; theo đó, đề xuất một mạng lưới kết nối tài chính vững mạnh giữa các trung tâm lớn của khu vực như Thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, Thượng Hải, Dubai, Riyadh…, hình thành một hệ sinh thái tài chính liên khu vực thông suốt, liền mạch, tạo bệ phóng đưa hợp tác ASEAN, GCC và Trung Quốc bứt phá trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng những định hướng trên sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực khác như du lịch, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các nền văn minh nhân loại ở ba khu vực, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai hợp tác sâu sắc, toàn diện, lâu dài giữa ASEAN, GCC và Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, đóng góp vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung cho tất cả người dân, các quốc gia của ASEAN, GCC và Trung Quốc./.

