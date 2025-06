Bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống kiểm soát an ninh hàng không

Sáng 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì cuộc họp Ủy ban về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không 5 tháng đầu năm 2025.

Không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 tháng đầu năm, tình hình an ninh hàng không dân dụng tại Việt Nam cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng đe dọa đến an ninh, an toàn ngành hàng không dân dụng.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an 17 địa phương có cảng hàng không, sân bay, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các lực lượng liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn 116.212 chuyến bay tại 22 cảng hàng không, sân bay trên cả nước; thực hiện soi chiếu an ninh đối với 227.753 tấn hàng hóa, hành lý.

Các đơn vị đã tổ chức nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật ra/vào khu cách ly, hạn chế tại các cảng hàng không; phòng, chống trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, kiểm soát an ninh trật tự trong nhà ga, khu vực công cộng, sân đỗ, đảm bảo thực hiện các chuyến bay theo đúng quy trình.

Duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát và giám sát an ninh hàng không đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát khu bay, khu vực sân đỗ tàu bay, không phát sinh vụ việc xâm nhập khu bay.

Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đến nay, Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin, xử lý 49 vi phạm an ninh hàng không tại 22 cảng hàng không, sân bay trên phạm vi cả nước.

Các tài liệu chương trình, quy chế an ninh hàng không đã được cập nhật khi có sự thay đổi về hoạt động và được Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt để bảo đảm an ninh cho hoạt động của doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Bộ Công an đã giao các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu về mô hình an ninh hàng không của một số quốc gia trên thế giới và kiến nghị theo hướng, giao Bộ Công an chủ trì, điều hành tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm nguyên tắc "một việc chỉ giao cho 1 cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện."

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn các địa phương có cảng hàng không, sân bay, thực hiện chương trình an ninh hàng không, kế hoạch khẩn nguy cảng hàng không về xử lý ban đầu vụ việc vi phạm và chế độ báo cáo định kỳ về an ninh hàng không bảo đảm thống nhất, theo đúng quy định của ngành Công an.

Đến nay, công an tất cả các địa phương có cảng hàng không, sân bay, đã tiếp cận, tham gia trực tiếp vào quá trình điều hành, phối hợp triển khai lực lượng bảo đảm an ninh hàng không.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới, đề xuất việc thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin an ninh hàng không an toàn, có thể chia sẻ, có tính kết nối vùng và các địa phương; triển khai xây dựng phương án diễn tập đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra tổng thể an ninh, an toàn hệ thống thông tin mạng tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chưa để xảy ra sự cố nghiêm trọng về an ninh mạng, an toàn thông tin.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần chú ý và nâng cấp ngay để chủ động ứng phó với nguy cơ ngày càng cao trong an ninh mạng đối với hệ thống công nghệ kết nối Internet; hệ thống điều hành khai thác có kết nối với Internet cần tăng cường an ninh; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật… Lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cần được bổ sung và đào tạo, tập huấn chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các hãng hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam… đánh giá nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng không, việc chấp hành các tiêu chuẩn an toàn, quy trình khai thác, phòng ngừa vật thể bay không người lái, bắn pháo hoa, kiểm soát chim và động vật hoang dã; khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Tại cuộc họp, lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành là thành viên Ủy ban, đã báo cáo, trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện cũng như các giải pháp để khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao từ cuộc họp Ủy ban trước đó (vào ngày 25/2/2025).

Ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hàng không ngay từ cơ sở

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công an hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao cho các thành viên của Ủy ban sau cuộc họp ngày 25/2/2025, nhất là công tác kiểm tra, xác định các "lỗ hổng" kỹ thuật trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin mạng, làm rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình khắc phục.

Bộ Xây dựng và Bộ Công an tiếp tục trao đổi, thống nhất chuyển giao chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, trong đó xác định rõ cơ quan đầu mối của Ủy ban; khẩn trương trình cấp thẩm quyền phương án kiện toàn mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của Ủy ban.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa máy móc, thiết bị, con người trong hệ thống kiểm soát an ninh hàng không; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa lực lượng an ninh và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại sân bay; mở rộng đối tượng và phương thức kiểm soát an ninh, an toàn hàng không như khuyến cáo của ICAO.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng giải pháp về pháp lý, kỹ thuật và đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật; đồng thời huy động hệ thống chính trị-xã hội và người dân tham gia phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn hàng không ngay từ cơ sở.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu mô hình Hội đồng điều tra sự cố, tai nạn tàu bay hoạt động độc lập, khách quan, có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, có trang thiết bị hiện đại theo đúng khuyến cáo của ICAO; xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của các nước./.

